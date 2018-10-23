众议院前高层批特朗普关税战：历史或将重演，那一次美国输了

美媒称，特朗普政府旨在从根本上改变世界贸易格局的反贸易行动可能会产生意料之外的后果。





美国《洛杉矶时报》网站 10 月 19 日刊登美国前民主党联邦众议员唐 · 邦克的文章称，它们降低了贸易逆差吗？没有。





它们在让制造业就业岗位重返美国吗？没有。





它们对美国经济是有利的还是有害的？看看实际情况吧。





文章称，我们是否正在走向一场涉及世界上两个最大经济体的贸易战？是的。





特朗普总统不了解，或者说他对一个事实不屑一顾，那就是，支付关税的是美国进口商。他们必须要么自行消化这些关税，要么将关税转嫁给零售商和终端用户（制造商）。最终，这些关税会相当于对美国消费者征收 10% 到 25% 的税费。中国可预见的报复行动已经令那些越来越依赖外国市场的美国制造商感到恐慌。





诚然，贸易逆差是个问题，应该加以解决，但武断地对中国和我们的贸易伙伴征收惩罚性关税不是解决办法。那么，解决办法是什么？是增加出口，而不是减少进口。我们的主要竞争对手中国、日本和德国等都有着雄心勃勃的政府计划，这些计划使得它们的出口商在这个竞争日益激烈的全球经济中占据优势。相比之下，美国全神贯注于限制进口，对促进出口几乎没有给予任何关注。





文章称，上世纪我曾经在国会担任众议院外交委员会国际经济政策和贸易小组委员会主席。有一次，我接到了时任商务部长马尔科姆 · 鲍德里奇的电话，他邀请我共进早餐，讨论贸易问题。





是的，当时我们都对（美日）贸易逆差感到担忧。问题是我们要如何一起努力解决这一问题。当我们坐下来吃炒鸡蛋和土豆饼时，他询问了升级美国驻外使馆商务机构的问题，这些机构的任务是帮助美国企业在国外寻找市场和投资。我当时回答道： “ 好的，我可以把这一点纳入下一个授权法案。 ”





在余下的早餐时间中，鲍德里奇谈到了他对两万家美国公司的想法。这些公司有竞争力，但难以打入海外市场。与拥有全球销售网点的美国大公司不同，许多不会做出口生意的中型公司需要学会在不违反反垄断法的情况下相互合作，进行营销，将产品打入国外市场。我们同意一起努力推动立法，使这些中小型公司在国际上更具竞争力，这导致了《出口贸易公司法案》的出台。里根总统于 1982 年 10 月在加利福尼亚州长滩签署了这一法案，使之成为了法律。





现在，让我们回到那个更大的问题上。为什么我国政府不采取其他国家已经实行了多年的那种全球战略？为确保本国企业在世界市场上获得更大份额，其他国家制订了雄心勃勃的计划来支持它们的全球战略。鲍德里奇认为，我们的行政部门运转失灵了，尽管贸易机构都得到指示为美国出口商提供帮助，但它们行事时却各自为政。它们没有全球战略，它们的工作没有连贯性，只是挑选出少数几家寻求指导和支持的中型企业。





文章称，我们一致认为，必须做一些事情。商务部起草了重组联邦政府的法案，将贸易机构纳入同一个部门之内，并增加了让它们帮助美国公司提高竞争力的任务。我于 1983 年 11 月引进了这一法案。一位共和党议员同一位民主党议员密切合作，使好事得以发生。





我们的政府需要把出口放在比现在高得多的位置，至少要赶上其他国家的做法。它们的做法让美国公司在当今的全球市场中处于不利地位。





文章称，特朗普政府对中国和我们的贸易伙伴持续发出的威胁和施加的关税可能导致上世纪颁布的《斯穆特

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霍利关税法》重演，该法案加速了世界贸易体系的崩溃并带来了大萧条。那一次，美国打响并输掉了一场贸易战。

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