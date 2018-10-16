全球股市下跌是金融市场对贸易冲突升级发出的警告

德媒称，稳定看起来不是这样：人们完全可以把上周股市下跌解释为金融市场对日益升级的贸易冲突发出的警告。





据德国《青年世界报》网站 10 月 15 日报道，上周二至周四（ 9 日 -11 日），德国 DAX 指数大跌 3.7% ，跌至 11539 点。美国道琼斯指数同期下跌 5.2% ，跌至 25053 点。尽管股市 12 日尤其因为几家美国大银行报告了数十亿美元的季度利润而再次小幅上涨，但道琼斯指数在这一周里跌掉了 2018 年 1 月以来的全部涨幅。 Dax 指数甚至回落到 2017 年 1 月的水平。





报道称，在试图解释股市下跌时，人们提到的不是单个的特殊原因，而是一系列相互作用的原因。例如，国际货币基金组织在其巴厘岛年会期间宣布，把 2018 年和 2019 年的全球经济增长预测从 3.9% 下调到 3.7% 。这只下调了 0.2 个百分点，但调低的新预测是基于可能随时恶化的危险之上的。因为，一方面多个新兴工业国家出现了阴燃的危机：土耳其、印度、印度尼西亚和阿根廷最近出现了严重的经济动荡。由于美国无论如何也想阻止伊朗的石油贸易，所以石油价格最近飙升。 “ 世界各地公共债务高企 ” ，国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜 · 拉加德提醒说， “ 任何阵风都可能触发资金外流。 ” 此外，欧元区再次带来负面消息：德国坚持紧缩政策，可能会加剧与意大利的争端；危机再次升级完全可能带来非常严重的后果。





报道认为，但尤其严重的是美国政府煽动的贸易战。 “ 如果紧张局势升级，全球经济将明显地感觉到这一点 ” ，拉加德在巴厘岛警告说。众多财长和央行行长在那里尤其就美国总统唐纳德 · 特朗普的关税政策及其后果交换了意见。第一批影响已经显现。例如，生产基地在美国的汽车制造商因为已经生效的惩罚性关税而不得不承受损失，这也导致了宝马和戴姆勒最近市值下跌。





报道称，世界贸易组织在初步评估中预测国际贸易将急剧下降。根据它的预测，全面的贸易战可能会使全球贸易减少

17.5%

。这将给德国这样依赖出口的国家带来哪些危险，是显而易见的。国际货币基金组织在巴厘岛预测说，美国经济增长将因为贸易战放缓

1

个百分点，而中国的经济增长将放缓

0.5

个百分点。此外还有股市。上周尤其科技股大跌。一方面，特朗普的贸易战主要针对中国的高科技公司

——

由于该行业的联系紧密，西方遭受连带损害是不可避免的。而且，像苹果这样在中国进行生产的公司很容易受到冲突进一步恶化带来的影响。经济界已在讨论中国可能采取的抵制行为。苹果公司股价上周三（

10

日）一度暴跌超过

4%

。

Twitter

sgnypost





