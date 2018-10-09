沙特记者在沙特驻土领馆被分尸？沙特回应：毫无依据

外媒称，曾批评沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼的沙特记者贾迈勒 · 卡舒吉自 2 日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆以后就再也没有露面。沙特外交官称卡舒吉离开了总领馆，土耳其政府却坚称，所有迹象表明卡舒吉仍在领馆内。





据德国之声电台网站 10 月 7 日报道，土耳其当局估计卡舒吉已在领事馆被杀害， 10 月 7 日，多家媒体报道了这一消息，土耳其检方已开始调查。





据路透社和美联社消息，土耳其警方的确做出了 “ 卡舒吉已遇害 ” 的初步评估， “ 我们认为这是一场谋杀，尸体已被移出总领事馆。 ”





卡舒吉供稿的《华盛顿邮报》援引了另一个消息源报道，一个有 15 人组成的工作小组专门从沙特赶往伊斯坦布尔杀害了卡舒吉， “ 是一个预谋行动 ” 。法新社指出，土耳其警方认为，这个行动小组专门赶到伊斯坦布尔，完成任务后当天离开。





卡舒吉的一名挚友对德新社说，警方已通知了他们调查的结果，并称已被分尸。沙特驻伊斯坦布尔总领事则驳斥了卡舒吉被劫持的说法，他表示他的国家将配合调查，沙特将允许土耳其警方进入领事馆大楼进行搜查。





10 月 6 日土耳其检察院接手该案并开始调查，土耳其总统埃尔多安于 7 日表示将密切关注该事件，他说 “ 仍希望调查的结果是积极的 ” 。





卡舒吉的土耳其籍女友告诉媒体，卡舒吉进入领事馆后就没有出来，她还在等待，她在推特上写道，不相信未婚夫已被杀害。





报道称，由于对沙特王储莫罕默德 · 宾 · 萨尔曼持批评态度，现年 59 岁的卡舒吉于 2017 年背井离乡，开始流亡生活。作为《华盛顿邮报》的专栏作家，他利用这一平台批评沙特面对卡塔尔和加拿大奉行的外交政策，针对沙特在也门的军事干预，卡舒吉更是毫不留情。





另据英国广播公司网站 10 月 7 日报道，路透社和《华盛顿邮报》援引土耳其消息人士的话说，他们认为卡舒吉在领事馆内被杀了。消息人士没有为这一说法提供任何证据，也没有说明他是如何被杀的。





沙特官员尚未发表评论，不过路透社援引沙特领事馆一名消息人士的话说，这些指控是毫无根据的。





此前，萨勒曼王储对彭博新闻社说，欢迎土耳其当局搜查这栋建筑。土耳其媒体称，检方目前正在密切关注此案。





英国广播公司的马克 · 洛温说，如果得到证实，政府支持的在土耳其境内谋杀一名知名沙特异见人士的行为将恶化土耳其与沙特之间业已紧张的关系。





报道称，在卡塔尔受到沙特和其他邻国的封锁后，土耳其站在了卡塔尔一边，而土耳其与伊朗的修好也惹怒了利雅得政府。





路透社早些时候援引土耳其执政党的话说，调查将是全面的，政府对此案的关注度处于 “ 最高水平 ” 。正义与发展党说，卡舒吉的失踪谜团将会被揭开。





土耳其阿拉伯媒体协会负责人图兰 · 基斯拉奇对《纽约时报》说，为领事馆提供安保的土耳其警察检查了他们的安全摄像头，没有看到该记者徒步离开。但基斯拉奇还说，有外交车辆进出领事馆。





土耳其外交部已召见沙特大使，要求其对这一失踪事件作出解释。

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