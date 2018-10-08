美媒：美国对华加征关税不是短期战略

尽管白宫在与加拿大、墨西哥、韩国和欧洲等盟友的贸易协议方面取得了进展，但它与中国的争端似乎越来越难以解决；这两个全球最大经济体之间的关税很可能会持续存在数年。
在其他贸易斗争中，特朗普总统利用关税作为达成交易的手段。中国则不同。关税不仅是美国的谈判手段，也是改变经济刺激的一种方式。
特朗普的贸易斗士们觉得，利用关税提高公司从中国出口的成本，将鼓励外国企业将它们的技术抽离中国。
这不是短期战略。
美国贸易代表罗伯特莱特希泽上个月说：“我们改变了模式。关税已经到位，如果别人强行要你转让知识产权，总统不会坐视不管。”
今年上半年，财政部长史蒂文·姆努钦及其盟友试图与中国达成协议，而协议的重点是中国购买更多美国商品。总统拒绝了中国的提议，在白宫贸易战中削弱了姆努钦的地位，而强化了莱特希泽的强硬立场。
现在美国的团队更团结了，但这仅仅是因为他们正在推动莱特希泽寻求的那种变革。其中包括削弱国有企业在中国经济中的作用，允许美国公司在中国的企业中获得多数股权，以及减少为迫使美国技术公司公开秘密而对它们施加的压力。这些是中国最难以接受的变化。
一些华尔街分析人士认为，贸易战不会产生太大的经济影响。其他人则认为影响可能会更深远。
瑞士银行分析师塞思·卡彭特说，关税沉重打击了美国制造业，尤其是依赖中国零部件和把中国作为出口目的地的新企业。
长期的贸易战还将迫使外国企业重新考虑它们的全球供应安排，而这将导致利润下降。
国际商用机器公司（IBM）8月份警告中国，如果这场贸易冲突不能在未来几个月得到解决，IBM可能不得不将生产活动迁出中国。其他公司正在考虑调整在中国的业务，这样它们在中国的业务就会被输出到美国以外的其他国家，从而再次增加成本。
瑞土银行的中国区分析师汪涛说，对中国来说，潜在的投资损失是“贸易战造成的更严重的影响”。这也是白宫希望产生的影响。
美国企业研究所的中国问题专家史剑道说，关税有一种惯性。一旦它们到位，公司和国家最终会通过调整投资和政策来加以适应。取消关税会使贸易体系再次作出调整。他估计，即便特朗普在2020年大选中失利，关税也可能维持不变。他说：“两党都反华，保护主义就是这样发挥作用的。”
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