中国罕见地准备发行美元债券 在贸易战之际考验投资者信心

在美国关税政策可能给中国正在减速的经济施加更大压力之际，中国计划本月发行罕见的主权债券，测试全球投资者的信心。





这项 30 亿美元的发债将是中国过去 14 年里第三次发行美元计价债券。去年 10 月，中国重返全球债市，为 2004 年以来首次。





这次发债正值中美两国发生激烈的贸易争端，目前还没有缓解迹象。





两位了解此次发债情况的消息人士曾表示，中国下周可能向投资者提供五年、 10 年和 30 年期公债。投资者电话会议计划在 10 月 9 日召开。





“ 去年中国发行的美元债券没有做评级 ( 之前穆迪和标普均下调中国评级 ) ， ” 香港一券商的信贷分析师表示。





“ 今年还是，他们想要营造 ( 主权 ) 信用相当强劲的形象，即便贸易争端仍在持续。 ”





一跨国银行亚洲银团业务人士称，由于中国债券比较稀少，需求可能像去年看到的那样强劲，并推测每笔规模设为 10 亿美元。此人未参与该笔交易。





去年中国筹资 20 亿美元时，投标倍数超过 10 倍。





上述银行人士称， 30 年期债券值得关注，去年没有这个券种。





“ 票息可能在 4.5% 往上。这很有吸引力。有很多中资银行会参与交易。 ”





上述信贷分析师称，该交易虽料受到良好支撑，但中国可能发现利差难以达到去年那么窄。





他表示， “ 经济形势要比去年差很多。 ”





“ 难以判断利差是否应该这么窄，以及中国主权信用风险情况是否仍然较强劲。 ”





其中一位消息人士表示，投资人可能会利用中国在去年 10 月发行的两笔美元债券，以及韩国发行的 30 年债券来做比较。





周四时该 10 年券收益率报 3.63% ，去年 10 月时发行收益率为 2.62% 。





中国财政部已委托 12 家银行，包括德意志银行 (DBKGn.DE) 和高盛 (GS.N) 等外资银行承销该发债案。投资人会议将在 10 月 9 日举行。





中国还将在下周发售

45

亿元人民币

(6.552

亿美元

)

的离岸人民币债券。（路透社）

Twitter

sgnypost





