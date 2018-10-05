    • 2018年10月5日

    Home China Economy global 中国罕见地准备发行美元债券 在贸易战之际考验投资者信心

    中国罕见地准备发行美元债券 在贸易战之际考验投资者信心

    星期五, 十月 05, 2018 , ,

    在美国关税政策可能给中国正在减速的经济施加更大压力之际，中国计划本月发行罕见的主权债券，测试全球投资者的信心。

    这项30亿美元的发债将是中国过去14年里第三次发行美元计价债券。去年10月，中国重返全球债市，为2004年以来首次。

    这次发债正值中美两国发生激烈的贸易争端，目前还没有缓解迹象。

    两位了解此次发债情况的消息人士曾表示，中国下周可能向投资者提供五年、10年和30年期公债。投资者电话会议计划在109日召开。

    去年中国发行的美元债券没有做评级(之前穆迪和标普均下调中国评级)香港一券商的信贷分析师表示。

    今年还是，他们想要营造(主权)信用相当强劲的形象，即便贸易争端仍在持续。

    一跨国银行亚洲银团业务人士称，由于中国债券比较稀少，需求可能像去年看到的那样强劲，并推测每笔规模设为10亿美元。此人未参与该笔交易。

    去年中国筹资20亿美元时，投标倍数超过10倍。

    上述银行人士称，30年期债券值得关注，去年没有这个券种。

    票息可能在4.5%往上。这很有吸引力。有很多中资银行会参与交易。

    上述信贷分析师称，该交易虽料受到良好支撑，但中国可能发现利差难以达到去年那么窄。

    他表示，经济形势要比去年差很多。

    难以判断利差是否应该这么窄，以及中国主权信用风险情况是否仍然较强劲。

    其中一位消息人士表示，投资人可能会利用中国在去年10月发行的两笔美元债券，以及韩国发行的30年债券来做比较。

    周四时该10年券收益率报3.63%，去年10月时发行收益率为2.62%

    中国财政部已委托12家银行，包括德意志银行(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)等外资银行承销该发债案。投资人会议将在109日举行。

    中国还将在下周发售45亿元人民币(6.552亿美元)的离岸人民币债券。（路透社）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： , ,