中国罕见地准备发行美元债券 在贸易战之际考验投资者信心

在美国关税政策可能给中国正在减速的经济施加更大压力之际，中国计划本月发行罕见的主权债券，测试全球投资者的信心。
这项30亿美元的发债将是中国过去14年里第三次发行美元计价债券。去年10月，中国重返全球债市，为2004年以来首次。
这次发债正值中美两国发生激烈的贸易争端，目前还没有缓解迹象。
两位了解此次发债情况的消息人士曾表示，中国下周可能向投资者提供五年、10年和30年期公债。投资者电话会议计划在10月9日召开。
“去年中国发行的美元债券没有做评级(之前穆迪和标普均下调中国评级)，”香港一券商的信贷分析师表示。
“今年还是，他们想要营造(主权)信用相当强劲的形象，即便贸易争端仍在持续。”
一跨国银行亚洲银团业务人士称，由于中国债券比较稀少，需求可能像去年看到的那样强劲，并推测每笔规模设为10亿美元。此人未参与该笔交易。
去年中国筹资20亿美元时，投标倍数超过10倍。
上述银行人士称，30年期债券值得关注，去年没有这个券种。
“票息可能在4.5%往上。这很有吸引力。有很多中资银行会参与交易。”
上述信贷分析师称，该交易虽料受到良好支撑，但中国可能发现利差难以达到去年那么窄。
他表示，“经济形势要比去年差很多。”
“难以判断利差是否应该这么窄，以及中国主权信用风险情况是否仍然较强劲。”
其中一位消息人士表示，投资人可能会利用中国在去年10月发行的两笔美元债券，以及韩国发行的30年债券来做比较。
周四时该10年券收益率报3.63%，去年10月时发行收益率为2.62%。
中国财政部已委托12家银行，包括德意志银行(DBKGn.DE)和高盛(GS.N)等外资银行承销该发债案。投资人会议将在10月9日举行。
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