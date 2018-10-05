普京访印 美国再三警告：印如买俄制武器将被制裁

俄罗斯总统普京将于 10 月 4 日开始对印度进行为期两天的正式访问，与印度总理莫迪举行第 19 次领导人年度峰会。双方将讨论进一步加强在军事、贸易、投资、互联互通、能源等领域的合作。

有分析认为，普京此次访问意在夯实两国战略伙伴关系，一定程度上对冲近期美国拉拢印度、挤占印军贸市场的努力。而在美俄博弈之下，如何保持大国关系平衡、维护战略自主成为印度外交的优先考量。

此次普京之行最受关注的便是俄印防务合作，特别是印度是否将与俄罗斯签署价值约 54 亿美元的 s-400 防空导弹系统军购协议。据《印度斯坦时报》 4 日报道，除了导弹系统之外印度还初步计划在普京总统访问期间签署购买多艘俄罗斯新型护卫舰以加强自身海军建设。

此前，据《印度时报》 9 月 27 日报道，印度内阁安全委员会通过了从俄罗斯购买 5 个 s-400 防空导弹团装备的决定。然而现在印度方面则面临来自美国的巨大压力。

另据《印度教徒报》 4 日报道，美国方面周三再次警告印度放弃对于俄罗斯武器装备的购买，并强调如果印度最终购买武器将面临美国基于《以制裁法反击美国敌人法案》（ CAATSA ）的严厉制裁。《以制裁法反击美国敌人法案》规定，任何同俄罗斯、伊朗和朝鲜展开重要交易的国家受到美国方面的制裁。





美国国务院一位发言人在接受《印度教徒报》采访时表示， “ 我们敦促我们的印度伙伴赶紧放弃购买计划，否则在触发制裁条款的同时，之前印度向美国购买的价值 180 亿美元的装备可能也会面临装配问题。 ”

事实上，近年来美国加大了利用军事技术拉拢印度的力度，试图挤占俄罗斯在印度军火市场的份额。美国波音、洛克希德 • 马丁等军工企业此前接连放出消息，称与印方达成军贸大单意向，将向印军出口多款先进战斗机、多用途直升机和运输机、侦察机、无人机等。

对此，有印度官员匿名对媒体表示， “ 之前与现在印度一直就相关问题同美国方面保持的广泛接触，相信有关决定对于特朗普政府来也说不完全是一场意外。 ”

据新华社

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日援引俄罗斯战略与技术分析中心专家瓦西里

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卡申分析指出，印度目前实行独立的对外政策，在美国压力之下仍不放弃购买俄制防空系统，一方面是由于

S-400

系统的可靠性和兼容性，另一方面是由于印度不希望完全屈从于美国。

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