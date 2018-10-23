印尼“网约摩托车”成性骚扰重灾区 有乘客遭索吻

“网约车性骚扰问题严重！”网约车服务近来在印尼越来越流行，不过乘客预约的不是出租车而是摩托车。同时，网约摩托车带来的性骚扰问题也变得日益严重。有业界人士担心，如果不能解决司机性骚扰的问题，印尼的网约摩托车发展将受到阻碍。
据香港《南华早报》网站22日报道，“网约摩的”因为方便便宜而在印尼流行起来。但一些女乘客表示，越来越多的骑手“居心不良”，试图和乘客“打情骂俏”，“让人没有安全感”。
今年8月，印尼东爪哇马朗市25岁的女大学生阿斯拉用网约车软件Grab打了一辆“摩的”。乘车期间，司机频繁与她攀谈并询问很多私人问题。几天后，阿斯拉收到打车软件公司邮件称，她有东西落在车上，需要联系司机。阿斯拉给司机打电话询问，结果对方却以调戏的口气与她攀谈，令她害怕。挂断电话后，司机开始在社交网站上追踪并骚扰阿斯拉，尝试添加她为脸书等网站好友。在印尼万隆市，22岁的女大学生福扎打“网约摩的”前往火车站时，司机主动与她攀谈，后来还提出要和她约会。遭到拒绝后，司机在没到目的地时就要求福扎提前下车。
据报道，很多女乘客投诉称，打情骂俏的“摩的”司机如今在印尼十分普遍，这些司机询问女乘客过于私密的问题，或者下车后给她们发调情短信。这些不当行为很容易发展成性骚扰、殴打甚至谋杀。今年3月，就有一名女乘客乘坐“网约摩的”时被两名男子绑架勒索，后来被杀害。
而网约车公司对此类投诉的应对又引起民众新的不满。上周，一名女乘客在网上表示，自己遭到摩托车司机强行索吻，她因担心被报复杀害没敢反抗。下车后，司机还得寸进尺地要求她给“5星好评”。此事曝光后，民众要求网约车公司介入调解，但公司却表示因女乘客拒绝与司机当面解决问题，调解没能顺利进行。据报道，去年印尼共发生34.8万起针对女性的性骚扰和性侵案件，较前一年增加74%。网约车公司如何解决司机的性骚扰等“不当行为”，将决定它们的未来。
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