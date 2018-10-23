印尼“网约摩托车”成性骚扰重灾区 有乘客遭索吻

“ 网约车性骚扰问题严重！ ” 网约车服务近来在印尼越来越流行，不过乘客预约的不是出租车而是摩托车。同时，网约摩托车带来的性骚扰问题也变得日益严重。有业界人士担心，如果不能解决司机性骚扰的问题，印尼的网约摩托车发展将受到阻碍。

据香港《南华早报》网站 22 日报道， “ 网约摩的 ” 因为方便便宜而在印尼流行起来。但一些女乘客表示，越来越多的骑手 “ 居心不良 ” ，试图和乘客 “ 打情骂俏 ” ， “ 让人没有安全感 ” 。

今年 8 月，印尼东爪哇马朗市 25 岁的女大学生阿斯拉用网约车软件 Grab 打了一辆 “ 摩的 ” 。乘车期间，司机频繁与她攀谈并询问很多私人问题。几天后，阿斯拉收到打车软件公司邮件称，她有东西落在车上，需要联系司机。阿斯拉给司机打电话询问，结果对方却以调戏的口气与她攀谈，令她害怕。挂断电话后，司机开始在社交网站上追踪并骚扰阿斯拉，尝试添加她为脸书等网站好友。在印尼万隆市， 22 岁的女大学生福扎打 “ 网约摩的 ” 前往火车站时，司机主动与她攀谈，后来还提出要和她约会。遭到拒绝后，司机在没到目的地时就要求福扎提前下车。

据报道，很多女乘客投诉称，打情骂俏的 “ 摩的 ” 司机如今在印尼十分普遍，这些司机询问女乘客过于私密的问题，或者下车后给她们发调情短信。这些不当行为很容易发展成性骚扰、殴打甚至谋杀。今年 3 月，就有一名女乘客乘坐 “ 网约摩的 ” 时被两名男子绑架勒索，后来被杀害。

而网约车公司对此类投诉的应对又引起民众新的不满。上周，一名女乘客在网上表示，自己遭到摩托车司机强行索吻，她因担心被报复杀害没敢反抗。下车后，司机还得寸进尺地要求她给

“5

星好评

”

。此事曝光后，民众要求网约车公司介入调解，但公司却表示因女乘客拒绝与司机当面解决问题，调解没能顺利进行。据报道，去年印尼共发生

34.8

万起针对女性的性骚扰和性侵案件，较前一年增加

74%

。网约车公司如何解决司机的性骚扰等

“

不当行为

”

，将决定它们的未来。

Twitter

sgnypost





