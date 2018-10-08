美国“弹劾总统”声浪高涨 600万人签名请愿书

据美国《新闻周刊》报道，美国国内此前掀起了一场签名请愿弹劾总统的活动，自活动发起以来，通常情况下每天会新增3000名签名者。而卡瓦诺竞选美国大法官一事助推了这场请愿活动，仅10月3日当天，就有10882人签名请愿书，敦促国会发起对总统的弹劾程序。
请愿活动发言人奥维拉（Erik Olvera）对这方面数据表示欣喜不已。他指出，自7月10日以来，请愿活动在社交平台上更新了有关卡瓦诺的200个不同的负面广告。正因为此，与前一周相比，过去一周的请愿签名人数增长近20%。
“在参议院司法委员会举行的听证会上，卡瓦诺多次误导委员会，我们知道他致力于让总统凌驾于法则之上，所以我们不允许他进入最高法院。”请愿活动发起人斯泰尔（Tom Steyer）读出其中一则广告语。据悉，身为民主党人的斯泰尔目前已在制作卡瓦诺负面广告方面投入超21万美元。
报道称，除了呼吁弹劾总统，活动方还针对卡瓦诺此前在听证会上作证一事发出了一份签名请愿书，该请愿书目前已收集了超29.7万个签名。
“我们要在全国范围内激励民众对总统采取行动，”请愿活动首席战略家凯文·马克（Kevin Mack）表示，“白宫越疯狂，越有利于民主党参与治国。”
美国参议院于当地时间周六（6日）下午以50对48票，表决通过任命饱受性侵指控的卡瓦诺为第114位最高法院大法官。当天晚上，卡瓦诺在最高法院宣誓就职，他由此正式成为美国第114位最高法院大法官，也是现任总统任命的第二位大法官。
卡瓦诺当选的消息一出，美国总统双手举起大拇指，赞扬并祝贺卡瓦诺。而与此同时，美国最高法院外聚集大批民众示威抗议。示威者高喊“我们相信（性侵）受害者”、“卡瓦诺必须下台”等口号，还有人爬上法院外的“正义女神”雕像，高举反性侵海报，抗议卡瓦诺宣誓成为美国大法官。
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