美国副总统演讲 让鲁迅在中国又火了

美国副总统彭斯日前在华盛顿的演讲，和以往泛泛而谈的批评不同，而是引用大量具体例子。值得注意的是，他在演讲中竟然引用了中国近代作家鲁迅的话。
综合媒体10月7日报道，彭斯（Mike Pence）10月4日在华盛顿智库哈德逊研究所发表讲话，声称中方干涉美国内政和选举，对中国内外政策进行各种无端指责。
对此，外交部发言人华春莹回应称，有关讲话对中国的内外政策进行种种无端指责，诬蔑中方干涉美国内政和选举，纯属捕风捉影、混淆是非、无中生有。中方对此坚决反对。
美方把中美之间的正常交流合作说成是中方干涉美国内政和选举是极其荒谬的。中国历来坚持不干涉内政原则，我们也根本没有兴趣去干涉美国的内政和选举。
彭斯演讲原文： The great Chinese storyteller Lu Xun often lamented that his country， and he wrote， “has either looked down at foreigners as brutes， or up to them as saints，” but never “as equals。” Today， America is reaching out our hand to China。 And we hope that soon， Beijing will reach back with deeds， not words， and with renewed respect for America。 But be assured： we will not relent until our relationship with China is grounded in fairness， reciprocity， and respect for our sovereignty。
翻译成中文： 伟大的中国作家鲁迅经常感叹他的国家，他写道，“对于异族历来只有两样称呼，一样是禽兽，一样是圣上”，但从没有说“他同我们也一样”。今天，美国向中国伸出了我们的手。我们希望，北京很快会以行动而不是言词作为回应，重新尊重美国。但请放心：在我们与中国的关系建立在公平、对等和尊重我们主权的基础上之前，我们不会让步。 这句话出自鲁迅的随感录四十八，最初发表于1919年2月15日《新青年》第六卷第二号。
原文是这样的： 中国人对于异族，历来只有两样称呼：一样是禽兽，一样是圣上。从没有称他朋友，说他也同我们一样的。
分析称，鲁迅的文章上得了庙堂，也入得了厅堂。在他成为“课本作家"的中国大陆，几乎人人心中都有自己的鲁迅语录，都可以“为我所用”。彭斯的文胆肯定知道鲁迅在中国人心目中的地位，引用这么一句犀利言论，来为自己谈中美关系的渊源找到背书，但似乎对不上鲁迅原本的意思。 （多维新闻）
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