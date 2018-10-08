研究显示：全球湿地比森林消失速度更快

据法新社报道，自然资源保护者近日说，随着城市化和农业转移，作为世界上最具价值和生物多样性的生态系统之一的湿地正以惊人的速度消失。





《拉姆萨尔公约》负责人玛莎 · 罗哈斯 · 乌雷戈说： “ 我们正处于危机之中。 ” 她警告失去湿地的潜在破坏性影响，包括对气候变化的影响。





报道称，近 50 年前在伊朗城市拉姆萨尔通过的这项公约发布了其有史以来第一份关于世界湿地状况的全球报告。





这份 88 页的报告显示，从 1970 年到 2015 年，大约 35% 的湿地 —— 包括湖泊、河流、沼泽和泥炭地 —— 以及潟湖、红树林和珊瑚礁等沿海和海洋区域消失了。





报告说，目前全世界湿地面积超过 1200 万平方公里，同时警告称，自 2000 年以来，湿地每年的流失速度加快。





报道援引乌雷戈的话说： “ 我们失去湿地的速度是森林消失速度的三倍。 ” 她称，《全球湿地展望》报告就像一面 “ 危险信号旗 ” 。





报道称，尽管世界越来越关注全球变暖及其对海洋和森林的影响，但《拉姆萨尔公约》说，湿地仍然 “ 被严重低估 ” 。





据报道，《拉姆萨尔公约》缔约国将于 10 月在迪拜召开会议， 9 月 27 日发布的报告强调了湿地对地球上所有生命的重要性。湿地直接或间接地满足了世界上几乎所有的淡水消费， 40% 以上的物种生活并繁殖于湿地。

报告说，以湿地为家的动物和植物尤其容易受到打击，其中四分之一面临灭绝风险。湿地还为十多亿人提供了生计，同时抑制了洪水，保护了海岸线。它们也是食品、原材料和药物遗传资源的重要来源。





《拉姆萨尔公约》强调，湿地对于控制气候变化至关重要，并指出，泥炭地储存的碳是世界森林的两倍，尽管它们只占陆地面积的 3% 。盐沼、海草床和红树林也储存了大量的碳。因此，当湿地消失后，被安全封锁在土壤中的碳将被释放到大气中。





报道介绍，气候科学家早就警告过全球变暖的恶性循环所造成的威胁，但他们的担心主要集中在从北极永久冻土解冻中渗出的强大的温室气体甲烷。





发布报告说，热带地区阴暗的沼泽地也值得重点关注。报告警告说，抽干湿地用于耕作和开发将构成气候威胁。





报道称，包括美国、中国和印度在内的世界大多数国家都已批准了《拉姆萨尔公约》，该公约自 1975 年生效以来，已标明了 2300 多处具有国际重要性的湿地。





但报告强调，需要采取更多措施，建立有效的湿地管理体制，包括将其作为国家总体可持续发展计划的一部分。例如，乌雷戈指出，应将恢复泥炭地视为减少温室气体排放和履行根据巴黎气候协定所作承诺的有效措施。

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