美企图胁迫盟友孤立中国 美媒：特朗普贸易战略或难奏效

美媒称，特朗普政府对全球贸易的战略比以往更加连贯，但并不意味着该战略将会奏效。怀疑的理由仍然很多。





据美国《纽约时报》网站 10 月 6 日报道，如果密切关注特朗普政府的重塑全球贸易战略，任何人都可能会有理由认为，实际上并不存在这样的东西。





报道称，但近几周来，这种情况发生了变化，更加连贯的策略开始变得明显 —— 尽管并不能保证成功。





这项已经成形的战略大致是这样的：特朗普一直在攻击传统盟友，包括加拿大、墨西哥、欧盟、日本和韩国。他公开抨击这些国家，对其钢铁和铝征收关税，并扬言要对它们的汽车征税。但从根本上说，这只是为了软化这些盟国的立场，以争取有利于美国的适度让步。





报道称，通过 9 月底与韩国达成的贸易协议和近日达成一项新的北美自由贸易协定（现在被称为美墨加协定），这一目标已经实现。





美国政府已经表明，既然它有能力达成这些协议，那么与欧洲和日本的类似协议就有望接踵而至。在这些与盟国的贸易协议修订生效后，美国极有可能寻求与这些国家采取协调一致的行动来孤立中国，迫使中国在商业和贸易行为方面做出重大调整。





报道称，换言之，美国的最终目标是调整其与中国以及与世界其他国家的经济关系。美国的想法是，通过一个多步骤的过程获得更多筹码，迫使中国让步。正如美国副总统彭斯日前阐明的，这有助于美国在一场愈演愈烈的地缘政治对抗中与中国交锋。





白宫经济顾问拉里 · 库德洛 10 月 4 日概述了这一战略。他说： “ 中国首当其冲。 ”





库德洛说： “ 我们再次与欧盟对话，再次与日本对话，我们正在转向我所说的贸易上的自愿者联盟，以便与中国对抗。 ”





报道称，现在，有了新的北美协定，人们就比较容易看到，特朗普贸易的不同元素是如何结合在一起的。





但是，仅仅因为此次政府对全球贸易的战略比以往更加连贯，但并不意味着该战略将会奏效。怀疑的理由仍然很多。





报道称，特朗普政府在与中国人的谈判中提出的一些要求似乎不大可能得到满足。

报道认为，即使孤立中国的努力取得成功，其结果也可能仅仅是世界贸易体系的两极分化，其中一个轨道上的国家与美国关系密切，而另一轨道的国家则与中国联系紧密，两者重叠极少。





一个关键的问题是，美国用攻击、威胁和关税来打击盟友的战略能否在实现对贸易协定的修订同时，带来发动协调一致的反华运动所需的信任。





锡拉丘兹大学的洛夫利教授开玩笑说，这实际上形成的是一个 “ 受胁迫者联盟 ” ，而不是库德洛所说的 “ 自愿者联盟 ” 。





报道称，今年的谈判所造成的伤痕可能挥之不去，而特朗普政府不愿同时与多方展开多边谈判更使之雪上加霜。





特朗普政府没有重启跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ），而是选择了分别与每个国家达成协议。其赌注就是认为，与达成某种大规模多国协议相比，如果与盟国达成一系列双边协议，美国就会拥有更大的谈判筹码 —— 即便协议的许多细节最终看上去都是相似的，就像新的美墨加协定的情况那样。





报道称，这种做法的风险在于，分别敲定每一项协议之后，美国就没了回头路，也难以形成对中国的统一压力。

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