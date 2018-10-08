孟宏伟妻子首度亮相 法国警方全程保护

当地时间

10

月

7

日，被中国国家监委扣押和调查的国际刑警组织主席孟宏伟的妻子在法国里昂举行记者会，两名负责保护她的法国警察全程陪同。





综合媒体

10

月

8

日报道，国际刑警组织

10

月

7

日表示，该组织主席孟宏伟已经请辞。中国官方已证实，孟宏伟涉嫌违法，目前正在接受中国国家监委监察调查。





孟宏伟的妻子提到，孟宏伟在

9

月

25

日用国际刑警组织的手机给她发短信

“

等我电

”

，

4

分钟后，发来一把刀的照片，然后就失去联系。她认为这是孟宏伟的示警信号，表示身在危险中。

孟宏伟的妻子向法国警方报案丈夫失踪，同时指受到不明生命安全威胁。





法国警方据此已经立案调查，并给予孟宏伟的妻子予以司法安全保护。





孟宏伟的妻子中文姓名不详。她不让记者显示她的脸，背对摄影机，说是担心她和孩子的安全。





美联社引用她的话说：

“

从现在开始，我已经从悲伤和恐惧转向追求真相、正义和历史责任。

”





孟宏伟之妻还说：

“

如果我的丈夫不能站在我的面前说话，我不能相信任何其他形式

”

。

“

这是一起涉及法律的事件，这一事件关乎国际社会，这一事件也关系到我的祖国和我的人民。

”“

哪怕我看不到我的丈夫，我和他的心永远连在一起，为我深爱的丈夫，为所有的妻子的丈夫和孩子的父亲不再消失。我还能够坚持

”

。





公开资料显示，孟宏伟，

1953

年

11

月出生，黑龙江哈尔滨人。其先后历任中国公安部部长助理、交通管理局局长，公安部副部长、党委委员，国际刑警组织中国国家中心局局长（兼），中国国家海洋局副局长、党组副书记兼中国海警局局长等职。（多维新闻）





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