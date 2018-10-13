美国国务卿蓬佩奥：整个中东都像以色列才好

美国终于直白地说出了对中东的 “ 要求 ” 。据 “ 今日俄罗斯（ RT ） ”10 月 12 日报道， 10 日，美国国务卿蓬佩奥宣称，以色列就是理想中的中东。

他同时抨击奥巴马政府的对伊政策，称这简直是部 “ 迪士尼电影 ” 。





近日，蓬佩奥刚刚短暂访问日本、朝鲜、韩国和中国，商讨朝鲜半岛等议题。据俄媒报道， 10 日，蓬佩奥又在华盛顿出席了一年一度的美国国家安全事务犹太研究所（ JINSA ）晚宴。





他在晚宴上发表演讲称，以色列 “ 民主而繁荣，它渴望和平，是新闻自由和繁荣经济的乐园 ” ，并称其为 “ 我们希望整个中东地区发展成为的样子 ” 。

据报道，蓬佩奥又批评了以色列头号敌人 —— 伊朗，称其 “ 领导人腐败 ” ， “ 侵犯本国人民的人权，在中东的每个角落资助恐怖主义 ” 。

接着，他 “ 习惯性地（ habitually ） ” 将矛头指向上届美国政府，抨击奥巴马政府试图以和平方式解决伊朗问题。

蓬佩奥说到这儿摇了摇头，似乎 “ 恨铁不成钢 ” ：





“ 奥巴马总统认为，如果他做出危险让步，取消经济制裁，再往德黑兰派一架载满现金的飞机，他就能让伊朗领导人表现得好点儿 …… 但这些领导人可不是迪士尼电影里的人物。 ”

据报道，蓬佩奥接着把伊朗领导人描绘成了电影里的反派： “ 他们是真实的，没有被悲惨地误解。他们是凶手，是恐怖主义的资助者，到今天还在高喊 ‘ 美国去死（ Death to America ） ’ 。 ”

俄媒称，过去几十年，美国总统至少在以色列和阿拉伯邻国之间维持着中间人的表面形象，但特朗普政府随后开始全力支持以色列。

据此前报道，去年 12 月 6 日，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，随后又将美国驻以色列大使馆从特拉维夫搬到了耶路撒冷。

9 月初，特朗普还下令，将原本指定救助东耶路撒冷民众的 2500 万美元用于其他地方。受影响的 6 家医院向媒体表示， “ 这一决定将给医院造成严重的现金流问题，必然会给生死攸关的紧急治疗带来延误。简而言之，这将使 500 万巴勒斯坦人的健康处于危险之中。 ”





俄媒指出，除了 “ 毫无悔意（ unapologetic ） ” 地支持以色列外，特朗普领导下的美国也转变策略，公开表现出对伊朗的敌意。特朗普宣布退出了奥巴马政府议定的伊核协议，又对伊朗实施了广泛制裁。美国外交官甚至威胁称，将惩罚与伊朗做生意的国家。

据观察者网此前报道，以色列领导人也 “ 投桃报李 ” ，在特朗普宣布退出伊核协议后第一时间表态称，完全支持特朗普总统的决定，并呼吁欧盟也支持美国 “ 退伊核协议 ” 决定。

不过，美国退群后，德国表示仍将遵守伊核协议。法国总统马克龙也称， “ 无论美国如何决定，我们都将努力维护与伊朗达成的协议。 ”

今年

5

月，外交部长王毅与伊朗外长扎里夫会谈时表示，中方始终重视中伊传统友好和全面战略伙伴关系，中方愿同包括伊方在内的有关各方保持沟通协调，本着客观、公正和负责任态度，继续努力维护全面协议。

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