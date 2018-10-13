    • 2018年10月13日

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    蔡英文邀“友邦”观看军演 台媒讽“御用马戏团”

    星期六, 十月 13, 2018 ,

    台媒称，109日，台当局防务机构在台湾桃园龙潭台军机场，举行了一场地空联合作战演练，台湾当局领导人蔡英文也与来台的巴拉圭总统阿夫多，前往现场观看。

    据台湾联合新闻网1011日报道，从头到尾，这场40分钟的操演，没有任何一点符合实况，更没有一点带着敌情，从头到尾不过是一场取悦蔡英文与所谓友邦领导人的声光秀
    操演一开始，是红军搭乘直升机突袭龙潭机场，占领塔台、指挥中心等地。随即蓝军开始反应，先是战机飞临轰炸，随即攻击直升机对敌军进行攻击，通用直升机载运特战部队赶到，地面战车、装甲车也马上出现，对敌完成包围，最后消灭敌军，夺回阵地。

    在操演当中，红军除了一开始夺占机场时，表现出一点战力，随即接下来就变成木头人。即使守军就在自己前方不断增援，也完全没有反应，不曾开火进行任何干扰，等着守军摆好阵势来消灭自己。

    报道称，这种演练没有一丝一毫真实性，不啻为自欺欺人。

    报道指出，其实这场观摩演习真正的意义，在现场的看板上写得很清楚：标示指挥中心的建筑物，底下特别加注了西班牙文，当然是为了巴拉圭总统阿夫多而设。

    换言之，真正观摩操演的，不是台军各级指挥官，而是来访的所谓友邦领导人。但对曾经担任伞兵的巴拉圭总统阿夫多来说，其中到底是门道还是热闹，应该心知肚明。

    报道称，台当局为了因应观众的需求，节目变得非驴非马，为了让观众看得到，空间、时间都极度压缩，所有的剧情，都与带着敌情练兵背道而驰。这些名为操演抽测观摩，其实是表演的戏码。

    报道指出，结果就是表演不像表演，演训不像演训。表面上似乎烽火连天，壮观场面之下的剧情想定，却比儿戏还要荒谬。这种把台军当成马戏团的作为，会让台当局的整个防务体系从上到下，只会梦呓与逢迎。

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