蔡英文邀“友邦”观看军演 台媒讽“御用马戏团”

台媒称， 10 月 9 日，台当局防务机构在台湾桃园龙潭台军机场，举行了一场 “ 地空联合作战演练 ” ，台湾当局领导人蔡英文也与来台的巴拉圭总统阿夫多，前往现场观看。





据台湾联合新闻网 10 月 11 日报道，从头到尾，这场 40 分钟的操演，没有任何一点符合实况，更没有一点 “ 带着敌情 ” ，从头到尾不过是一场取悦蔡英文与所谓 “ 友邦 ” 领导人的 “ 声光秀 ” 。

操演一开始，是 “ 红军 ” 搭乘直升机突袭龙潭机场，占领塔台、指挥中心等地。随即 “ 蓝军 ” 开始反应，先是战机飞临轰炸，随即攻击直升机对 “ 敌军 ” 进行攻击，通用直升机载运特战部队赶到，地面战车、装甲车也马上出现，对敌完成包围，最后消灭敌军，夺回阵地。





在操演当中， “ 红军 ” 除了一开始夺占机场时，表现出一点战力，随即接下来就变成木头人。即使守军就在自己前方不断增援，也完全没有反应，不曾开火进行任何干扰，等着守军摆好阵势来消灭自己。





报道称，这种演练没有一丝一毫真实性，不啻为自欺欺人。





报道指出，其实这场 “ 观摩演习 ” 真正的意义，在现场的看板上写得很清楚：标示 “ 指挥中心 ” 的建筑物，底下特别加注了西班牙文，当然是为了巴拉圭总统阿夫多而设。





换言之，真正 “ 观摩 ” 操演的，不是台军各级指挥官，而是来访的所谓 “ 友邦 ” 领导人。但对曾经担任伞兵的巴拉圭总统阿夫多来说，其中到底是 “ 门道 ” 还是 “ 热闹 ” ，应该心知肚明。





报道称，台当局为了因应观众的需求，节目变得非驴非马，为了让观众看得到，空间、时间都极度压缩，所有的剧情，都与 “ 带着敌情练兵 ” 背道而驰。这些名为 “ 操演 ” 、 “ 抽测 ” 、 “ 观摩 ” ，其实是 “ 表演 ” 的戏码。





报道指出，结果就是表演不像表演，演训不像演训。表面上似乎烽火连天，壮观场面之下的剧情想定，却比儿戏还要荒谬。这种把台军当成

“

马戏团

”

的作为，会让台当局的整个防务体系从上到下，只会梦呓与逢迎。

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