蔡英文邀“友邦”观看军演 台媒讽“御用马戏团”

台媒称，10月9日，台当局防务机构在台湾桃园龙潭台军机场，举行了一场“地空联合作战演练”，台湾当局领导人蔡英文也与来台的巴拉圭总统阿夫多，前往现场观看。
据台湾联合新闻网10月11日报道，从头到尾，这场40分钟的操演，没有任何一点符合实况，更没有一点“带着敌情”，从头到尾不过是一场取悦蔡英文与所谓“友邦”领导人的“声光秀”。
操演一开始，是“红军”搭乘直升机突袭龙潭机场，占领塔台、指挥中心等地。随即“蓝军”开始反应，先是战机飞临轰炸，随即攻击直升机对“敌军”进行攻击，通用直升机载运特战部队赶到，地面战车、装甲车也马上出现，对敌完成包围，最后消灭敌军，夺回阵地。
在操演当中，“红军”除了一开始夺占机场时，表现出一点战力，随即接下来就变成木头人。即使守军就在自己前方不断增援，也完全没有反应，不曾开火进行任何干扰，等着守军摆好阵势来消灭自己。
报道称，这种演练没有一丝一毫真实性，不啻为自欺欺人。
报道指出，其实这场“观摩演习”真正的意义，在现场的看板上写得很清楚：标示“指挥中心”的建筑物，底下特别加注了西班牙文，当然是为了巴拉圭总统阿夫多而设。
换言之，真正“观摩”操演的，不是台军各级指挥官，而是来访的所谓“友邦”领导人。但对曾经担任伞兵的巴拉圭总统阿夫多来说，其中到底是“门道”还是“热闹”，应该心知肚明。
报道称，台当局为了因应观众的需求，节目变得非驴非马，为了让观众看得到，空间、时间都极度压缩，所有的剧情，都与“带着敌情练兵”背道而驰。这些名为“操演”、“抽测”、“观摩”，其实是“表演”的戏码。
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