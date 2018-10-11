马来西亚政府已决定废除死刑 将暂停所有死刑执行

马来西亚政府已决定废除死刑，与之相关的一项提案有望在下届议会会议上提交表决。
据《马来邮报》10月10日报道，马来西亚总理办公室法务部长刘为强当天向媒体透露，内阁已决定废除所有罪行的死刑判决。与此相关的一项法案将在10月15日开始的议会会议上提交。 据《星报》报道，刘为强还呼吁暂停所有的死刑，直到死刑被废除。 “既然我们要废除死刑，所有的死刑都不应该执行。我们会通知赦免委员会，调查等候执行死刑名单上的死刑犯申请减刑或释放的情况。”
马来西亚目前对谋杀和贩毒等罪行判处死刑。
上个月，马来西亚首相马哈迪·穆罕默德出面为一名因向病人出售大麻油而面临死刑的男子辩护，称他的判决应该得到复审。
29岁的穆罕默德·卢克曼是一个孩子的父亲，他被判触犯贩卖大麻罪并处以绞刑。在审判期间，卢克曼作证说，他只销售大麻油来帮助患有癌症和白血病等疾病的病人缓解疼痛。
这起案件引发了一场关于医用大麻用途和死刑的辩论，包括一些议员在内的许多人呼吁修改该国严厉的毒品法。一份呼吁司法部长释放卢克曼的请愿书获得了近4.5万个签名。
据国际特赦组织统计，到2017年底，马来西亚至少有800人在死囚区，全年至少有38人被执行死刑。
马来西亚内政部长亚辛在5月就任内政部长后的首次新闻发布会上就表示，马来西亚内政部将审查7项“不合适”的国家安全法，其中包括1984年印钞机和出版物法、1948年煽动叛乱法、2012年和平集会法、1959年预防犯罪法、2012年安全犯罪法、2015年防止恐怖主义法，以及强制性死刑。
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