Instagram被曝拟将用户位置历史数据移交给Facebook

鉴于 Instagram 创始人已经辞职，转移位置历史数据的消息无疑将加剧大众对于 Facebook 进一步利用 Instagram 的担忧。有人发现 Instagram 正在设计一项隐私设置，这将允许其与 Facebook 共享用户的位置历史数据。这就意味着即便你没有在使用 Facebook ， Instagram 收集的准确 GPS 坐标也会帮助 Facebook 投放广告并推荐相关内容。令人担忧的一点在于，位置历史分享的设置在设计原型中是默认开启的。用户在其 Facebook 活动日志可以看到这些标志地理位置的数据，其中包括你每天去过地方的地图。

这种数据整合会让那些希望限制 Facebook 监视其生活的用户感到不安。





当 Facebook 任命马克 · 扎克伯格（ Mark Zuckerberg ）的密友、前 News Feed 高级副总裁亚当 · 莫塞利（ Adam Mosseri ）接任 Instagram 总裁一职之后，一些评论家就担心 Facebook 会试图从 Instagram 榨取更多价值。这就包括通过垃圾邮件通知为其主要应用拉动推荐流量、插入额外的广告或是提取更多数据。 Facebook 先前已经因为违反对欧洲监管机构的承诺一事被起诉，公司原本承诺不会整合 WhatsApp 与 Facebook 的数据，最终导致 1.22 亿美元的罚款。

Facebook 发言人在 TechCrunch 的采访中表示， “ 有一点要确认清楚，我们尚未更新位置设置。如你所知，我们经常会基于想法进行一些研发，随着时间的推移，这些想法也许会进一步发展抑或是最终不会进行测试或推出。 Instagram 目前没有存储历史数据，如果未来的位置设置出现任何变化，我们都会告诉大家 ” 。这些话证实了一点， Instagram 已经设计了位置历史数据共享的原型，并且正在考虑是否要推出（只不过目前尚未推出）。

提供 Instagram 用户去过哪里的准确位置数据可以帮助 Facebook 通过多个应用程序投放本地广告。如果公司获悉用户去到了一些企业、国家、社区或学校， Facebook 就可以利用这些数据推断他们想要购买的产品并进行推广。它甚至可以显示出用户所在地附近的餐厅或商店广告。就在昨天， TechCrunch 曾报道 Facebook 重新设计了 Nearby Friends 功能，朋友位置信息不再以列表形式显现，而是以地图。从 Instagram 提取位置历史数据可以帮助 Facebook 更新附近的朋友位置地图。





知情人士透露，由于扎克伯格逐渐减少 Instagram 的自主权，双方之间关系愈加紧张，随后 Instagram 创始人凯文 · 斯特罗姆（（ Kevin Systrom ）和迈克 · 克雷格（ Mike Krieger ）离开了公司。关于 Instagram 应当如何促进 Facebook 取得成功一事，斯特罗姆显然与扎克伯格发生了冲突，尤其是年轻的用户不再使用以前的社交网络，转而使用更新颖的视觉媒体应用。尽管 News Feed 广告库存已经用完且用户开始采用广告商依然在适应的 Stories ， Facebook 依然面临营收增长的压力。 Facebook 与谷歌正在进行激烈的广告竞争，并将竭尽所能利用好自己的一切优势。

今年，伴随着虚假新闻、干扰选举、社交媒体成瘾以及安全漏洞等问题，

Instagram

已经成为

Facebook

品牌的救生筏。

2018

年

3

月，在对

1153

位美国成年人进行的调查中，结果显示

57%

的人都不知道

Instagram

是

Facebook

旗下的。但如果

Facebook

将

Instagram

当作是数据和流量的来源并加以剥夺，那么父母对于

Facebook

的负面认知也许会影响到孩子。

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