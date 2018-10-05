Instagram被曝拟将用户位置历史数据移交给Facebook

鉴于Instagram创始人已经辞职，转移位置历史数据的消息无疑将加剧大众对于Facebook进一步利用Instagram的担忧。有人发现Instagram正在设计一项隐私设置，这将允许其与Facebook共享用户的位置历史数据。这就意味着即便你没有在使用Facebook，Instagram收集的准确GPS坐标也会帮助Facebook投放广告并推荐相关内容。令人担忧的一点在于，位置历史分享的设置在设计原型中是默认开启的。用户在其Facebook活动日志可以看到这些标志地理位置的数据，其中包括你每天去过地方的地图。
这种数据整合会让那些希望限制Facebook监视其生活的用户感到不安。
当Facebook任命马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的密友、前News Feed高级副总裁亚当·莫塞利（Adam Mosseri）接任Instagram总裁一职之后，一些评论家就担心Facebook会试图从Instagram榨取更多价值。这就包括通过垃圾邮件通知为其主要应用拉动推荐流量、插入额外的广告或是提取更多数据。Facebook先前已经因为违反对欧洲监管机构的承诺一事被起诉，公司原本承诺不会整合WhatsApp与Facebook的数据，最终导致1.22亿美元的罚款。
Facebook发言人在TechCrunch的采访中表示，“有一点要确认清楚，我们尚未更新位置设置。如你所知，我们经常会基于想法进行一些研发，随着时间的推移，这些想法也许会进一步发展抑或是最终不会进行测试或推出。Instagram目前没有存储历史数据，如果未来的位置设置出现任何变化，我们都会告诉大家”。这些话证实了一点，Instagram已经设计了位置历史数据共享的原型，并且正在考虑是否要推出（只不过目前尚未推出）。
提供Instagram用户去过哪里的准确位置数据可以帮助Facebook通过多个应用程序投放本地广告。如果公司获悉用户去到了一些企业、国家、社区或学校，Facebook就可以利用这些数据推断他们想要购买的产品并进行推广。它甚至可以显示出用户所在地附近的餐厅或商店广告。就在昨天，TechCrunch曾报道Facebook重新设计了Nearby Friends功能，朋友位置信息不再以列表形式显现，而是以地图。从Instagram提取位置历史数据可以帮助Facebook更新附近的朋友位置地图。
知情人士透露，由于扎克伯格逐渐减少Instagram的自主权，双方之间关系愈加紧张，随后Instagram创始人凯文·斯特罗姆（（Kevin Systrom）和迈克·克雷格（Mike Krieger）离开了公司。关于Instagram应当如何促进Facebook取得成功一事，斯特罗姆显然与扎克伯格发生了冲突，尤其是年轻的用户不再使用以前的社交网络，转而使用更新颖的视觉媒体应用。尽管News Feed 广告库存已经用完且用户开始采用广告商依然在适应的 Stories，Facebook依然面临营收增长的压力。Facebook与谷歌正在进行激烈的广告竞争，并将竭尽所能利用好自己的一切优势。
今年，伴随着虚假新闻、干扰选举、社交媒体成瘾以及安全漏洞等问题，Instagram已经成为Facebook品牌的救生筏。2018年3月，在对1153位美国成年人进行的调查中，结果显示57%的人都不知道Instagram是Facebook旗下的。但如果Facebook将Instagram当作是数据和流量的来源并加以剥夺，那么父母对于Facebook的负面认知也许会影响到孩子。
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