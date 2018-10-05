2018年诺贝尔和平奖：刚果医生和伊拉克少女获奖

当地时间 10 月 5 日， 2018 年诺贝尔和平奖在挪威揭晓。挪威诺贝尔委员会宣布，将 2018 年诺贝尔和平奖授予刚果医生穆克维格（ Denis Mukwege ）和伊拉克雅兹迪族少女穆拉德（ Nadia Murad ）。





刚果（金）医生丹尼斯 · 穆克维格被认为是该国性暴力受害妇女的拯救者，他为当地东部地区受性暴力摧残的女性提供救助。环球网早前称，穆克维格在当地成立一家医院以及一个基金会，为受害女性进行医治。有消息称，穆克维格完成在法国的学业后本有机会留在法国，尽管刚果（金）充斥暴力，他仍选择回到祖国。他也在 2014 年获得了欧洲议会最高人权奖萨哈罗夫奖。





穆拉德是一名伊拉克雅兹迪族（ Yazidi ）的少女，她曾被极端组织 “ 伊斯兰国 ” （ IS ）武装分子掳作性奴，遭到大批武装分子轮奸，直至昏厥。 2015 年 12 月，她勇敢地现身联合国安理会作证，含泪恳请国际社会将极端组织彻底铲除。

穆拉德曾介绍，自己被送到 IS 重镇摩苏尔的一幢建筑物内，里面有数千名雅兹迪妇女儿童，被武装分子视作礼物交换，而她更是在被一名武装分子带走当晚就被强暴。





今年的诺贝尔和平奖共有 331 个个人或组织获得提名，其中包括 216 人和 115 个组织。 2017 年诺贝尔和平奖则是颁给了反核武组织 “ 国际废除核武器运动 ” （ ICAN ）。

诺贝尔和平奖创立于 1901 年，至今已有 100 多年的历史，是由瑞典发明家阿尔弗雷德 · 诺贝尔所创立的五个诺贝尔奖中的一个。

瑞典人诺贝尔在 1895 年 11 月 27 日写下遗嘱，捐献其全部财产 3122 万余瑞典克朗设立基金，每年把利息作为奖金，授予 “ 一年来对人类作出最大贡献的人 ” 。根据他的遗嘱，瑞典政府于同年建立 “ 诺贝尔基金会 ” ，负责把基金的年利息按五等分授予，和平奖就是其中之一。根据诺贝尔的遗嘱，诺贝尔和平奖不与其他四个奖项一起在瑞典颁发，而是在挪威首都奥斯陆颁发。

根据诺贝尔的遗嘱，和平奖应奖给

“

为促进民族团结友好、取消或裁减常备军队以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力或做出最大贡献的人

”

。但近年来，评选委员会逐渐拓宽了和平奖所涵盖的范围。不过，该奖项也可以授予符合获奖条件的机构与组织。

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