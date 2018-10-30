特朗普称预期与中国达成“绝佳协议” 否则将祭出更多关税

路透上海10月30日 - 美国总统特朗普表示，他认为将会与中国就贸易问题达成“绝佳协议”，但他同时警告称，若无法达成协议，还有巨额的新关税等着实施。
特朗普周一在福斯新闻频道的The Ingraham Angle节目上表示，“我认为我们将和中国达成绝佳协议，必须要是绝佳的协议，因为他们已经掏空了我们的国家。”
特朗普在这次专访中表示，愿意马上签定协议，但中国还没准备好。他并未详加描述。
彭博新闻周一援引未具名消息人士报导称，若美国总统特朗普和中国国家主席习近平下月会谈不能缓解贸易战局势，美国准备最晚12月初宣布对所有其余的进口自中国的商品征收关税。
美国已对中国2,500亿美元的产品加征关税，中国也对美国1,100亿美元的产品征收报复性关税。
“如果不能达成协议，我还会对2,670亿美元的产品征税，”特朗普说道。
特朗普长期以来一直威胁，如果中国政府不能满足美国的要求，在对外贸易、技术转让和行业补贴政策方面作出巨大改变，美国将对中国出口到美国的其余所有产品征税。(路透社)
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