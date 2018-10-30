人类最黑暗天性是什么？心理学家:自恋和迷恋权谋

《澳洲科技新闻网》9月27日在《人类》栏内刊登彼得·多克里尔撰写的一篇文章，题为《科学家已经识别出你所有最黑暗的冲动背后的驱动力》，文章称，德国和丹麦心理学家确认导致人们出现最黑暗心理的三种天性分别是：精神混乱、自恋和迷恋权谋，其次还有一些因素，包括自私、悲观、嫉妒等。文章内容摘编如下：
心理学家称之为黑暗三位一体：人性的三种最恶毒倾向——精神病、自恋和迷恋权谋——的交汇。
但事情的真相则更深入、更黑暗。还有利己主义、虐待狂、狠毒等等。新的研究结果显示，在这个表面上所有最恶劣倾向的流氓画廊后面，则有人类黑暗心理的共同核心。
在一项新的研究中，来自德国和丹麦的心理学家将我们所有的最黑暗冲动背后的这种驱动力绘图，并给它起了一个名字：“遇见D”，D就是新发现的人格黑暗因素。
D因子的理论框架在所谓的g因子（“一般智力因素”）中有其基础：英国心理学家查尔斯·斯皮尔曼在一个世纪前提出的一种结构，当时他观察到，在一种认知测试中表现良好的个体更有可能在其他类型的智力测试中也得高分。
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