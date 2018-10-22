华裔移民如何主导美国洗衣业？美媒讲述早期华裔移民艰辛往事

美媒称，在整个纽约，有数千家由华人移民拥有、经营的洗衣店，他们家的店是其中之一。在大萧条之初，纽约的华人洗衣店估计有3550家，如此大的数量，以至于自成一体，被称为“华人手工洗衣店”——它们打的广告上就是这么写的。早在19世纪，中国人首先在加利福尼亚州开展业务。越来越多的人被这个行业吸引，移民社群从中国东南部的家乡带来劳动力。
据《纽约时报》网站10月17日报道，这项工作是早期美国华人致富的少数几条途径之一。而对于在洗衣店长大的孩子们来说，这里就是他们的家。他们对家用洗衣机出现之前那些日子的回忆，呈现出了美国华人的历史。
76岁的李国文和家里的四个孩子在哈莱姆区的一家洗衣店长大，当时这里的居民以黑人为主。
李国文说，有一次，他家的澡盆被拿走了，因为父亲没给一个住房官员好处。“我们不得不想办法凑和着洗澡。因为那个家伙再也没有回来，最后，我们又弄来一个澡盆。”还有些时候，警察会上门找茬，“你给他们5块10块的，他们就消失了。这地方腐败着呢，他们知道可以在移民身上敲一笔，”李国文说。
报道称，过去很长一段时间，美国人总是把华裔和洗衣店联想到一处。甚至在上世纪70年代，卡尔贡公司有条广告，描绘了一对开洗衣店的美国华裔夫妇，他们洗衣用的是“中国古代秘方”（也就是卡尔贡洗涤液）。
报道称，这种联系始于淘金热：当时在西部，找不到洗衣服的女性，白人男子一般认为男人洗衣服不成体统。根据陈依范在1980年的《美国华人史》一书，当时一些经济条件允许的人甚至把脏衣服以每打衬衫12美元的高价一路运到香港，需要四个月才能返回。后来，是送到檀香山，每打8美元。（这两种选择都比运回东岸去洗便宜）。旧金山的中国企业家看到了商机。第一家已知的华人洗衣店是李华在1851年开的，收费是一打衬衫5美元。
“到1870年，约有2000家华人洗衣店主导了这座城市的业务，”陈依范写道。“经常可以看到华人洗衣工挑着扁担用篮子送衣服的景象。”
随着时间的推移，华裔从“男人的”工作领域被排挤出去，他们进入了洗衣业这种安全的、没人想做的行业。1920年的人口普查显示，美国近30%有工作的华裔是在洗衣店工作。
这些前洗衣店子女的回忆，都收录在纽约州阿德尔菲大学74岁的心理学教授黄美意自费出版的《纽约唐人街的华人》一书中。黄美意在她家位于布鲁克林贝德斯泰马西大道的洗衣店楼上长大。
周日的时候，他们一家人会去唐人街的刘氏宗亲会，来自同村的人聚在一起回忆往事。房间里除了黄美意一家，其他人都是妻子在中国的单身洗衣工。美国的移民法规最早令他们无法团聚。据黄美意回忆，在被问到职业时，她父亲总是说：“还能是什么？开洗衣房呗！”其他的洗衣工也会发牢骚：“佬番（白人或者外国人）不会让你做其他事。”
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