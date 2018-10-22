日本前首相福田康夫：中日走近不是权宜之策

日本《读卖新闻》10月20日刊载题为《和平友好条约签署40周年，凝视日中差异的时刻——专访日本前首相福田康夫》的文章称，今年10月23日是日中和平友好条约生效40周年。日本应该如何与崛起的中国打交道？该报采访了一直强调加强日中关系必要性的日本前首相福田康夫。福田康夫表示，中日走近不是权宜之策。
以下为专访内容摘编。
记者问：40年前条约生效之际，什么给您留下了深刻印象？
福田康夫答：中国领导人邓小平访问日本，出席日中和平友好条约批准书的互换仪式。在首相官邸举行的互换仪式上，他与（我父亲）时任首相福田赳夫高兴地拥抱在一起。
邓小平访日期间，视察了新日本制铁（现在的新日铁住金）的君津制铁所和松下电器产业（现在的松下）的电视机工厂。他对松下创始人松下幸之助表示：“希望你们提供合作。我们想做同样的事情。”松下爽快地答应道：“邻居变强大是好事。”请求合作的邓小平胸怀宽广，答应合作的日本经营者们也很大方。以此为契机，中国发生了变化。这成为中国改革开放的第一步。
问：签署条约的意义是什么？
答：对于中国而言，意义非常大。中国决定实行改革开放，日本对此提供了最大限度的合作。日本提供日元借款，中国欣然接受并积极用于发展经济。
日本在战争中对中国进行了蹂躏。很多人失去生命，财产也遭到损失。这个事实是不会消失的。希望在日中和平友好条约生效40周年之际，双方再次认真思考日中关系，认真应对包括历史、相互认识和立场差异等的各种问题。
问：2012年，日本将钓鱼岛收归“国有”，引发中国强烈反抗，日中关系前所未有地恶化。现在两国关系正逐渐改善。
答：日本一直以来小心谨慎地应对中国。在靖国神社问题上，首相和外相近期没有参拜。第二届安倍政府成立之初，参拜靖国神社的超党派国会议员团体规模是160人左右，最近已经减半。日本采取谨慎态度，这一点中国也看在眼里。
中国提出“命运共同体”和“新型国际关系”的主张，强调中国永远不称霸。这一方向与日本是相同的。我们应该关注不断变化的中国，采取妥善应对措施。
问：最近中国与日本走近，是因与美国开展贸易战而采取的权宜之策吗？
答：我不认为中国与日本走近是弥补之策。中国已经开始意识到，单凭力量是不行的。
问：您对安倍首相的访华之旅有何期待？
答：中国是重要的邻国。希望安倍首相能在北京讲出打动中国人人心的话语。希望两国领导人能推动建立良好的日中关系，向全世界释放出维护东亚地区稳定的信号。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost