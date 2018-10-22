美古老真菌启发癌症研究

美媒称，密歇根州地表下生长着一种古老的真菌。
据美国《新闻周刊》网站10月18日报道，科学家们说，美国密歇根州地表下生长着一种古老的大型真菌，它比人们过去认为的要大得多、古老得多。
报道称，这种名为蜜环菌的真菌最早于上世纪80年代末在密歇根州的上半岛被发现。当时，它被认为有大约1500年历史，覆盖的森林面积达37公顷以上，重达110多吨。科学家说，这使它成为地球上最大、最古老的生物之一。
研究小组在刊登于生物学开放存取预印本库bioRxiv的研究报告中写道：“近30年后，我们回到蜜环菌个体所在地进行新的采样。我们在这里宣告，与该蜜环菌同样的遗传个体仍然在原地址上存活着，但我们估计它比最初估计的更古老、更庞大，至少有2500年历史，重达400吨。”
在该蜜环菌首次被发现时，媒体称之为“其大无比的真菌”。在随后的几年里，科学家发现这个巨大的标本并不是那么特别，而且还发现了其他几个其大无比的真菌。“任何古老的森林都可以供养巨大而古老的蜜环菌个体。事实上，据报道，至少两个蜜环菌同科种类个体比在密歇根州发现的蜜环菌占据了更大区域”。
蜜环菌之所以成功，是因为它既可以作为腐生物（以死去或腐烂的有机物为食）生存，也可以作为尸养寄生物（杀死寄主植物组织并取而代之）生存。这意味着它们能够不断长大直至覆盖广袤的区域。
为了重新评估密歇根蜜环菌的大小，研究小组使用了最初的研究成果，然后采集了245个样本，并将它们与GPS坐标联系起来。由此，他们能够准确地确定该真菌到底有多大。
他们还研究了这一样本在30年间发生了怎样的变化，考察了该样本这些年来发生的变异。研究结果显示，这种真菌的传播就像癌症一样，但变异率极低。由于变异率低，研究人员认为这一物种可以提供一些关于癌症发展的见解。
他们得出结论说：“癌症的进化过程比个体的寿命要短。蜜环菌个体的进化过程与之类似，但跨越了几个世纪、甚至几千年，其特征是基因组的极端稳定性。蜜环菌的基因组稳定性及其潜在机制可能提供了一个与癌症相对应的有用案例。”
报道称，这项研究尚未经过同行评议，因此它的发现和结论还没有得到其他科学家的严格评审。
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