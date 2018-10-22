美欲用“毒丸”孤立中国 欧日英态度充满疑虑

在重新签订北美贸易协定（NAFTA）数周后，美国开始打算与欧盟、英国和日本展开贸易谈判。台媒称，美国贸易代表办公室（USTR）16日通知国会，美国将与日本、欧盟及英国展开双边贸易协议谈判。根据美国国会的贸易促进授权法案（TPA），美国政府需在与他国启动贸易谈判前90天通知国会，因此预计谈判最快将在明年1月中展开。
据台湾钜亨网10月17日报道，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽16日正式通知国会贸易谈判启动计划。
美国所谓的“重要里程碑”
报道称，日本、欧盟及英国为美国最重要的贸易伙伴之一，莱特希泽在声明中表示，通知国会将启动上述3项双边贸易谈判为“重要里程碑”，并强调此举为应美国总统特朗普所要求而采取的。
报道称，根据“232条款”，日本、欧盟及英国都被美国课征钢铝关税，而相关行业皆希望贸易协议谈判能尽快启动，以解决相关问题。然而，美国与加拿大和墨西哥最新的贸易协议显示，钢铝关税并未被取消。
据报道，USTR在致国会的信件表示，与欧盟和日本的谈判将在90日限期后尽快展开，但与英国的正式会谈将在明年3月29日以后开始，在英国按照计划脱欧之后。
报道称，USTR希望在与日本和欧盟的贸易谈判中解决“关税和非关税性的壁垒，以实现更公平与更平衡的贸易”，美国与欧洲的商品贸易逆差为1514亿美元，与日本的则为689亿美元，其中大部分逆差来自汽车行业。
在与日本贸易方面，USTR声明特别指出，美国的汽车、农业和服务业出口商，数十年来一直受到日本许多关税和非关税的挑战，期望能解决这些问题。USTR将在正式讨论开始前至少30天，将公布其谈判目标。
此外，据报道，USTR 16日的声明中，并未涵盖与菲律宾谈判的正式计划。
“毒丸”成美重型武器
然而美墨加贸易协定有一个显著的变化给国际贸易环境带来隐忧，即被美国商务部长罗斯称为“毒丸”的协定第32章第10节第4款。据台湾“中央社”10月17日报道，美国与墨西哥在8月敲定新版的“北美自由贸易协定”（NAFTA）；加拿大则在9月底与美方达成协议，新版的NAFTA改名为“美国－墨西哥－加拿大协定”（USMCA），维持原有的三国架构。
据该协定的其中一条条款，美墨加三国中任何一个国家若与“非市场经济国家”签署贸易协定，另外两国可在6个月内自由退出，并签署双边协定。当时美国商务部长罗斯将该条款称为“毒丸”（poison pill）。
报道称，中国一直未获国际社会承认为“市场经济国家”。这意味着加拿大和墨西哥若想与中国达成自贸协议，就要承担与美国自贸协定破裂的风险。
报道指出，美国总统特朗普上台后推行多项贸易保护主义政策，并将关税大棒挥向加、墨等国，促使加、墨推进与美国以外的国家双边关系，例如加拿大自2016年开始与中国进行自贸磋商。
路透社说，“毒丸”条款实际上赋予华盛顿对加拿大和墨西哥和其他国家签订自贸协定的否决权，以确保这些自贸伙伴国是市场经济体，而且国家未在经济中占据主导地位。后者是特朗普政府对中国发动关税战的核心要求。
对此，英国广播公司（BBC）中文网16日引述香港中文大学助理教授胡荣表示，“毒丸”条款成为美国在贸易战对峙之际祭出的重型武器，可能在全球贸易格局中孤立中国，是美国试图削弱中国在全球贸易和产业供应链地位的重要一步。
路透社也表示，美国显然将USMCA中加入毒丸条款作为一个开始。报道援引罗斯的话说，有了这一先例，在其他贸易协议中加入此项条款将变得更加容易。
胡荣指出，日本和欧盟也正与特朗普政府进行贸易谈判，针对中国的“毒丸”条款很可能也会摆上谈判桌。
这位学者认为，为了维持美国市场和贸易关系，不排除日、欧也会和美国达成类似协议。如此一来，自然将削减中国在全球贸易和供应链中的地位。此外，他分析，日、加等国若都遭“毒丸”条款钳制，正在谈判的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）也将蒙上阴影。
RCEP包含东南亚国家联盟（ASEAN）10国，以及中国、日本和澳洲等国，是亚太区域经济一体化的重要协议。
各国充满疑虑
不过，“毒丸”条款是否奏效，从各方反应看，似乎存在诸多不确定。
法新社10月16日报道称，法国打算将农业排除在任何谈判之外。它担心看到不受欢迎的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定的幽灵重现。自从特朗普上台以来，这个贸易协定进入死胡同。而美墨加贸易协定中关于汽车贸易的规定，也令德国政府和德国汽车企业望而生畏。德国经济新闻网站10月17日报道，该规定称，北美地区所产汽车75%组成部件产自这三个国家才能被免征关税。此外，所使用的钢材必须至少70%产自这三个国家。德国的政策制定者和汽车制造商及零部件供应商都对这项新协定表示担忧。据信，美国——为了不让该协定的合作伙伴处于比其他贸易伙伴更糟糕的地位——可能会对欧洲汽车征收额外关税。
即便是日本，当地媒体也对未来的日美贸易谈判仍充满疑虑。日本《每日新闻》10月16日的一篇报道称，经济再生担当相茂木敏充在15日接受采访时拒绝了美国提出的数量限制和汇率条款。一方面暗示，在明年开始的日美货物贸易协定谈判中，日本做出的市场开放承诺可能比跨太平洋伙伴关系协定还要大，另一方面表达了将在汽车领域发起攻势的想法。日本将在谈判贯彻“攻汽车、保农业”的战略。
据悉，日本政府在9月就开启货物贸易谈判达成共识的联合声明中写入了尊重彼此立场的内容，包括在农林水产领域，日本不承认超出此前以TPP为代表的经济合作协定中承诺的市场开放水平；美国进行汽车领域的谈判，旨在增加美国汽车行业的制造和就业。
报道称，特朗普政府重视保护本国的汽车产业，在与欧盟的谈判中也将汽车排除在外。茂木敏充就此指出：“联合声明中已经明确将汽车作为日美谈判的对象。”如果美国要求日本在农林水产品方面需要保持与TPP相当的开放程度，那么日本在工业产品方面就将要求下调关税税率。这种局面等于公开宣布“发起攻势”，强调的是要与美国平等谈判的思路。
另据《日本经济新闻》称，即便在谈判期间成功避免美国追加关税，但围绕开放农产品市场等问题，美国究竟还有多少强硬的要求，现在还不得而知。报道称，近日发布的日美联合声明提出，今后的贸易谈判将包括七个项目。针对个别种类商品的关税启动日美货物贸易协定谈判就是其中之一。虽然是一份暂时达成的共识，但是一旦开启双边谈判，作为农业大国的美国将会如何出牌尚不清楚。有农业团体负责人认为：“为了避免对汽车追加关税就拿农业献祭，农民们的怒火可能很难平息。”
而英国将在明年3月29日之前脱欧，因此美国被作为单独的贸易伙伴进行谈判。但从今年开始，英国就积极为未来的贸易关系做准备，英国新任外交大臣海外访问首站就是中国，足见其对中国市场的重视。
由此可见，即便美国打算与日欧英展开贸易谈判，各国与美国达成协议离不开最为现实的利益权衡，但每个经济体都有发展对外经贸关系的自主权，在未来不短的谈判时间周期内，各国是否会无条件接纳美国的“毒丸”，还是未知数。
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