注射双抗体能长期控制艾滋病毒：每年或只需给药一两次

得益于抗逆转录病毒药物，艾滋病成为一种可以被治疗的疾病。自从上世纪90年代中期这种药物诞生以来，三联疗法成为全世界艾滋病治疗的金科玉律。虽然三联疗法并不能完全消除潜伏在人体内的艾滋病病毒（HIV），但可对其加以控制。
该疗法除了降低传播风险外，还可以防止HIV增殖和免疫系统遭破坏。该疗法唯一的要求是患者必须严格遵守药物治疗方案，坚持长期每天服用药物。
然而，有些患者因为健忘而忘记按时吃药，或者出于某些原因无法获得这种药，导致他们无法持续接受治疗。这不但会给HIV感染者的健康带来风险，也增加了艾滋病传播的可能性。
而这就是研究人员致力于研发更加便捷的疗法的原因。美国洛克菲勒大学展开的新临床试验表明，一种新的免疫疗法可能是一种有效解决方案。这种疗法要求联合注射两种抗体，并能在数月时间内抑制HIV的影响。
研究人员指出，这种基于广泛中和抗体的新疗法比迄今为止其他测试抗体效用的任何解决方案都更安全、更有效。这些试验的结果已于本周分别在英国的《自然》和《自然医学》杂志上发表。
第一篇文章的主要作者、洛克菲勒大学研究人员皮拉尔·门多萨表示：“这两种抗体可以有效对抗对它们敏感的病毒。”她还说；“当今治疗艾滋病的主要障碍之一就是这种病毒的突变速度过快，而这就是有些病毒菌株无法被抗体中和的原因。”
研究人员在研究部分案例（被研究者在不借助药物帮助的情况下成功对抗HIV）时，发现了两种抗体——3BNC117和10-1074。身具此类抗体的人被称为“精英控制者”。“精英控制者”的抗体能够攻击病毒的蛋白质外壳，并刺激免疫系统对抗病毒感染。
广泛中和抗体治疗方法的目的就是将服用该药的任何患者转变为“精英控制者”，通过改善人体免疫反应以有效抑制HIV。此外，这些药物能比抗逆转录病毒药物更长时间地停留在患者体内，因此可以减少服用量。此前有研究表明，用单个广泛中和抗体的治疗方法会降低血液中的病毒水平，但效果持续时间相对短暂。随着时间的推移，HIV会发生突变，导致抗体无法识别并对抗病毒。
而新研究的一个新颖之处在于，3BNC117和10-1074能够从两个不同的角度攻击病毒，因此联合使用这两种药物可以削弱病毒的抵抗力。这种方法的效果已经在动物身上得到验证，其结果自去年起就开始被公开发布。
在临床试验中，停止服用抗逆转录病毒药物的15名参与者在6周内3次接受这两种抗体的联合注射。研究人员指出，在携带对这两种抗体敏感的病毒的个体当中，该疗法抑制HIV平均时间达21周，有些超过30周。
此外，参与者身体里没有出现重大副作用，只有一小部分人出现轻度疲劳症状。研究员表示希望能将药物半衰期延长3到4倍，这样话每年给药一到两次就能达到治疗效果。
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