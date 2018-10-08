甘愿被制裁也要从俄买武器?印度:我们是独立政策

俄罗斯卫星网10月8日援引《新印度快报》消息称，美国有可能因印度采购俄罗斯S-400防空导弹系统对印度发起制裁，印度政府对此事表示已知晓。印陆军参谋长比宾·拉瓦特强调：“我们实行的是独立的政策。”
上周五，俄罗斯和印度签署了向德里供应S-400“凯旋”系统的合同，购买5个团的S-400需要54.3亿美元。印度将成为继中国和土耳其之后第三个购买“凯旋”系统的国家。
报道称，俄罗斯和印度在军事技术合作领域有大量合作——印军70%以上的武器装备都由俄罗斯或苏联制造，每年俄罗斯向印度供应价值数十亿美元的武器装备。
拉瓦特说，俄罗斯不应为美印加强关系感到担忧。他指出：“俄罗斯应当相信，虽然我们为了获得技术维持着与美国的协议，但我们实行的是独立的政策。我们讨论制裁的同时，弗拉基米尔·普京与纳伦德拉·莫迪正在签署关于采购S-400系统的合同，虽然未来我们有可能被美国刁难。”
2017年8月2日，美国总统特朗普签署《以制裁反击美国敌人法》（CAATSA）。该法案规定了对俄罗斯、伊朗和朝鲜，以及针对与俄防务领域企业合作的第三国实施各种额外限制。华盛顿多次表示，如果印度将决定与俄罗斯签署有关S-400系统的协议，不能保证将其排除在CAATSA之外。然而，尽管美国的威胁，新德里一再强调打算从俄购买这些系统的意愿。
报道称，印度试图说服华盛顿相信，鉴于俄印国防合作的长期历史，该国有理由不受《以制裁反击美国敌人法》（CAATSA）制裁。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost