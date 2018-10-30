巴西警察酒后枪支走火不慎射杀好友 直接拔枪自杀

巴西一名31岁警察奥利韦拉（Flavio de Oliveira）上周四趁休假时，和朋友一起喝酒聊天，却在聊天过程中，不慎擦枪走火，误把一名20岁朋友射杀。奥利韦拉看到自己闯祸后，当场举枪自尽身亡。
台媒10月30日援引英国《每日邮报》消息，奥利韦拉在上周四趁着休假时，和朋友们到酒吧饮酒聊天。之后聚会结束，奥利韦拉准备开车回家，而友人们聚集在他的副驾驶座车窗聊天。
但就在大家开心聊天之际，一名骑乘机车的友人突然倒下，随后其他友人则纷乱跑开。
原来是奥利韦拉不小心开了一枪，致这名在摩托车上的20岁朋友惨死枪下。奥利韦拉眼见自己闯祸，随后回到车上拿起枪，当场自轰太阳穴身亡。
据悉，奥利韦拉才刚从警察学校毕业，警方阿维拉（Magda D‘Avila）引述目击者指证表示，当天奥利韦拉和朋友到一处冰淇淋酒吧喝酒聊天，喝的酩酊大醉。阿维拉也表示，初步判断，奥利韦拉没有注意到枪枝未上安全装置，而就在他拿枪出来炫耀时擦枪走火，引发这场悲剧意外。
目前警方也正在调查，是否是因为奥利韦拉是菜鸟而不谙枪枝使用方法，导致意外发生。
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