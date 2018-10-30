为对抗美国制裁 伊朗能源交易所开售石油

外媒称，伊朗已开始通过其能源交易所向国内和国际买家直接销售石油。这似乎是一项里程碑式的战略，目的是避免恢复制裁带来的影响。
据伊朗新闻电视台网站10月28日援引伊朗国家通讯社伊通社报道，买家在首个交易日以平均每桶74.85美元的价格购买了28万桶伊朗轻质油。买家必须用伊朗货币里亚尔支付所购原油总额的20%，剩余款项则需要在装货后以外币支付。
另据报道，伊朗石油部确定的基准价格为每桶79.15美元。
伊朗能源交易所总经理赛义德·阿里·侯赛尼说，石油销售将至少每周进行一次。
报道称，美国总统唐纳德·特朗普的政府正准备从11月4日开始对伊朗实施第二波制裁，其中全面禁止伊朗原油出口似乎是主要目标。
美国官员已经表示，制裁的目的是将伊朗原油出口降至零。不过，伊朗官员已经多次否定这种做法的可行性，强调国际消费者不能承受失去伊朗的石油供应。
媒体援引伊朗第一副总统埃沙格·贾汉吉里的话说，伊朗总统哈桑·鲁哈尼的政府已经设计出对抗美国恢复制裁伊朗所产生影响的机制。贾汉吉里强调，伊朗有把石油出口保持在每天100万桶以上的重要计划。
报道称，尽管伊朗希望通过能源交易所出售石油将有助于它对抗制裁，但专家们认为该计划不会免遭挑战。
伦敦全球能源研究中心高级分析师马努切赫尔·塔金对记者说，伊朗将不得不应对石油运输以及用非美元的外币支付所产生的技术细节问题。
媒体援引侯赛尼的话说，不会限制买家参与伊朗石油销售。他进一步强调说，根据伊朗能源交易所的规则，买方的姓名和身份细节是保密的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost