特朗普被曝拒参加印度共和国日庆典 称已有安排

《印度时报》10月29日报道，在美国总统特朗普拒绝接受印度邀请，出席印度“共和国日”庆祝活动后，印度政府不得不更改原定方案，为即将在明年1月26日举行的庆典活动选择新的人选。
消息人士称，印度政府并非只考虑了特朗普作为主要嘉宾出席共和国日庆祝活动，拟定方案中还包括了其他三个国家的领导人，其中有一位非洲主要国家的国家元首。
知情人士透露称：“剩下考虑的时间不多了，新的选择对象将在近期公布。”
据报道，特朗普拒绝邀请的理由是在印度举办这场活动的日期左右他已经有很紧要的其它活动安排，包括国情咨文讲话等。
《印度时报》猜测，美国的这些反应可能与近期美印两国关系有些紧张有关。印度近期不顾美国的制裁威胁，继续决定购买俄罗斯的S-400防空导弹系统，目前也在持续推进采购事宜。美国之前威胁将以《以制裁反击美国敌人法案》而对印度实施制裁。
据报道，每年，印度都会邀请世界各国领导人参加共和国日庆祝活动，之前参加过该活动的外国政要包括日本首相安倍晋三、美国前总统奥巴马和法国总统奥朗德等人。在今年，更是有来自10个东盟国家的领导人参加了印度的“共和国日”庆祝活动。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost