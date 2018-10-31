德国护士承认5年间“药杀”100名病患：克服无聊

据美国有线电视新闻网（CNN）10月31日报道，一名德国护士当地时间周二承认曾用药物谋杀100名病患，这使他成为了德国自二战之后最为致命的连环杀手。
该护士名叫尼尔斯·赫格尔（Niels Hoegel），今年41岁。他承认2000年至2005年间在德国北部的两家不同医院杀害了100位 病人。受害者年龄在34岁到96岁之间。
报道称，在德国西北部奥尔登堡法院审判中，霍格尔承认，对他的谋杀指控是正确的。报道称，赫格尔此前已经因六项罪名而被判终身监禁，包括杀人罪和杀人未遂罪。
据报道，赫格尔被指控向受害者提供过量的非处方药，而他这么做的目的是出于向同事炫耀他的“复苏技术”，以及为了“克服无聊”。检察官表示 ，赫格尔应该知道，他给病人服用的药物可能会导致危及生命的心脏问题。
警方称，已经在赫格尔工作的诊所调查了数百名他曾看护过的患者的遗体。不过警方同时表示，可能永远不知道赫格尔杀害的病人的确切数量，因为一些可能的受害者已经被火化。
法庭发言人对CNN表示，约有126名受害者的亲属作为共同原告出庭，对于该案件的审判预计会持续到明年五月。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost