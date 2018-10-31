德国护士承认5年间“药杀”100名病患：克服无聊

据美国有线电视新闻网（ CNN ） 10 月 31 日报道，一名德国护士当地时间周二承认曾用药物谋杀 100 名病患，这使他成为了德国自二战之后最为致命的连环杀手。





该护士名叫尼尔斯 · 赫格尔（ Niels Hoegel ），今年 41 岁。他承认 2000 年至 2005 年间在德国北部的两家不同医院杀害了 100 位 病人。受害者年龄在 34 岁到 96 岁之间。

报道称，在德国西北部奥尔登堡法院审判中，霍格尔承认，对他的谋杀指控是正确的。报道称，赫格尔此前已经因六项罪名而被判终身监禁，包括杀人罪和杀人未遂罪。

据报道，赫格尔被指控向受害者提供过量的非处方药，而他这么做的目的是出于向同事炫耀他的 “ 复苏技术 ” ，以及为了 “ 克服无聊 ” 。检察官表示 ，赫格尔应该知道，他给病人服用的药物可能会导致危及生命的心脏问题。

警方称，已经在赫格尔工作的诊所调查了数百名他曾看护过的患者的遗体。不过警方同时表示，可能永远不知道赫格尔杀害的病人的确切数量，因为一些可能的受害者已经被火化。

法庭发言人对

CNN

表示，约有

126

名受害者的亲属作为共同原告出庭，对于该案件的审判预计会持续到明年五月。

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