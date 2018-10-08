反制北京政策 台欲限领陆居住证台人权利

北大博士手持港澳台居民居住证（图源：张立齐供图）
针对取得中国大陆居住证的台湾人民，台湾政府拟限缩其公民权利，台陆委会主委陈明通于当地时间10月8日在立法院表示，陆委会目前正研议，领有中国居住证的台湾人不得参选、投票，若回台选举必须限缩一定程度权利，但选举权牵涉到《宪法》层面，还要进一步研拟。
据台湾三立新闻网10月8日报道，陈明通表示，对于台人为了在中国大陆长期停留而申办居留相关文件采宽容态度，但会严加防范北京政治企图。
陈明通指出，目前长期居住中国大陆的台湾人约有30万到40万人，根据陆方先前公布，约有2万多人申请居住证，而目前采取鼓励主动申报，不容易掌握。陆委会目前正研议，领有中国居住证的台湾人不得参选、投票，若回台选举必须限缩一定程度权利，但选举权牵涉到《宪法》层面，还要进一步研拟。
台民进党立委张宏陆质询时指出，他个人不赞成领居住证的人，还能够在台湾报考报考警察和志愿役。陈明通也首度明确表态，会朝这个方向修法，民意也支持，要限缩当县市长和职业军人的权利，以及不得参选和投票，但一定要立法院通过。 （多维新闻）
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