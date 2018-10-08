反制北京政策 台欲限领陆居住证台人权利

北大博士手持港澳台居民居住证（图源：张立齐供图）





针对取得中国大陆居住证的台湾人民，台湾政府拟限缩其公民权利，台陆委会主委陈明通于当地时间10月8日在立法院表示，陆委会目前正研议，领有中国居住证的台湾人不得参选、投票，若回台选举必须限缩一定程度权利，但选举权牵涉到《宪法》层面，还要进一步研拟。

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