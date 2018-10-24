卡舒吉事件影响蔓延或殃及沙特经济

法媒称，将于23日举行的利雅得论坛本就因诸多企业领导人的抵制而被削弱了影响力，又间接承受了来自世界经济论坛的抨击。22日，世界经济论坛批判“达沃斯”一词被“非法取用”。
据法国《回声报》网站10月22日报道，世界经济论坛每年1月都会在瑞士滑雪胜地达沃斯组织一场云集各国元首、企业高管和全球名流的著名会议。这个词已经成为这场不容忽视的经济界会议的俗称。
问题在于，名为“未来投资倡议”的利雅得论坛经常被称作“沙漠达沃斯”。但世界经济论坛坚持提醒大家，沙特会议与自己的活动毫无关系。
报道称，22日，世界经济论坛在公报中声明：“本论坛联合达沃斯，将使用一切手段保护达沃斯这个品牌不被非法取用。”
另据法国《世界报》网站10月23日报道，受邀参加10月23日至25日利雅得商务论坛的大企业高管们接连失约，引发了一个超出这场会议声威打折范畴的问题：受“卡舒吉风暴”打击的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的“展望2030”计划是否终将暗淡？
这份于2016年4月提出的经济发展计划提倡，将这个石油出口全球第一的瓦哈比派王国变成一个数字和服务业巨头，摆脱对石油的依赖。
一位在沙特工作的欧洲顾问分析：“显然这会有损对沙特的信任以及在该国投资的欲望。”一名法国商务人士认为：“一些旗舰项目显然受到威胁。”
其中就包括建设“新未来”城。这座未来城市预计和比利时面积相当，预算为5000亿美元。或许还包括将一连串荒岛建成高端海滨度假村的“红海计划”。参与该计划的英国亿万富豪理查德·布兰森已经表态有意退出。
甚至早在近几周的波折之前，“展望2030”的相关工程就迟迟没有开工。石油国企沙特阿美公司将5%的股份上市这一原定于今年进行的“世纪操作”也一再后延。
该私有化项目预计能带来1000亿美元的收入，是国家改革计划的基石。所获资金将投入公共投资基金，为非石油资产投资服务。但任何入市所固有的透明化要求与沙特阿美暗箱操作的历史传统之间存在巨大差距，这似乎让沙特国王萨勒曼暂停了该行动。还有部分原因就是担心该企业市值达不到预期的两万亿美元。
据报道，另一项搁浅的大项目是建立200吉瓦的光伏电站，装机容量相当于当前最大太阳能计划的100倍。一位熟悉该创举的西方专家认为：“该国缺乏技术文化，做事情总是拖延。”
英国凯投国际宏观经济咨询公司沙特问题专家贾森·图韦表示：“目前，改革似乎没有产生预计的效果。”海外直接投资持续下降证明了这一点。2017年，该项仅占沙特国内生产总值的0.2%，而这一比例在2009年则为9%。然而，为了开发新业务领域，利雅得必须吸引国际大投资商，那就意味着要注意本国形象和吸引力，而这方面如今已经受到影响。
但是，对于这个世界第一石油出口国和军火贸易大国，商界大佬们会一直闹翻下去吗？
一名将参与利雅得会议的法国商务人士认为：“我们对‘展望2030’的精神和多元化的迫切性始终能达成共识。这一切就像一部恐怖片，但生意毕竟是生意。尤其对美国来说，经济挑战之大让它无法抵制沙特市场。”
全球最大资产管理企业美国黑石集团首席执行官拉里·芬克在接受彭博社采访时证实，取消自己的利雅得之行并不意味着该集团与沙特关系终结。他声明：“我们仍打算在沙特设一个分部。”他明确指出：“生意场不是非黑即白的。”
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