“赴美大军”继续北上人数猛涨：特朗普为遏阻移民急向多国施压

联合国22日指出，中美洲移民大军人数已经突破7000人，而且大多数人都想继续前往美国。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯与多国领导人举行会晤商讨中美洲移民危机。
“目前中美洲移民大军已有7233人，其中大多数人都想继续向北前进。”联合国秘书长发言人法尔汉·哈克在联合国例行记者会上发布声明。
这些数据是由国际移民组织提供的。
【埃菲社华盛顿10月22日电】美国总统特朗普22日表示，美国将大幅削减每年给予中美洲国家洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多的经济援助，作为对洪都拉斯移民大军不断北上的报复，并猛烈抨击墨西哥不阻止这些移民的做法。
特朗普近日来显然已经将中美洲移民危机变成了中期选举前的竞选活动中最热门的话题。他当天在社交媒体推特上发文称，三国政府未能采取措施阻止民众离开本国及“非法”向美国前进，美国将“中断或大幅削减”对这三个国家的援助。
但专家称，尽管特朗普有权在下一次预算提案中削减针对中美洲的援助资金，但他无法阻止国会已经批准的针对该地区的援助的拨发。
此外，1974年颁布的另一项法律“禁止总统扣留国会已经批准的针对某一国家的援助资金”。特朗普政府自上台后已逐步缩减对三国的援助。
美国政府对外援助网站数据显示，美国2019财年对这三国的计划援助总额约为1.8亿美元，比2016财年减少约40%。
不过，特朗普今天坚称美国政府已经给了这些国家“很多钱”，这些援助资金一部分旨在支持这些国家的民和反腐斗争，另一部分是为了帮助它们预防和打击暴力、有组织犯罪和贩毒活动。
“但它们没有为我们做任何事情。我们白白地给它们数亿美元。”特朗普在白宫对记者说。“我也不知道墨西哥是怎么了。似乎移民们现在都取道墨西哥。所以这个问题让我尤为不悦。”他补充说。
在另一条推文中，特朗普抨击墨西哥当局在阻止移民大军的问题上非常“不力”，并表示已经警告军队要按照“国家紧急事件”应对这一局面。
【西班牙《阿贝赛报》网站10月22日报道】墨西哥已经保证将允许那些持签证的移民入境，甚至已得到联合国难民署的支持，将为那些符合条件的人发放难民签证。但很多洪都拉斯移民无法接受这种做法，因为他们没有携带任何身份证明。
此外，在墨西哥申请难民签证意味着无法再在美国申请这种身份，这是女性移民带着孩子抵达美国边境后可以立即向美国当局提出申请的机制。这也是为什么很多人决定避开边境机构，乘坐木筏甚至游泳渡过苏恰特河。通过这种非法方式入境墨西哥的移民不顾墨西哥驱逐他们出境的警告，继续向墨美边境进发。
【埃菲社联合国10月22日电】联合国秘书长发言人法尔汉·哈克说，国际移民组织和联合国难民署正在为解决移民问题共同作出努力。
哈克声明，今天有大量移民进入墨西哥，而且很可能他们会在墨西哥停留很长一段时间。联合国秘书长古特雷斯上周未和多国领导人取得联系，共同商讨中美洲移民问题，并且向他们强调了相关国家配合国际移民组织和联合国难民署开展工作的必要性。
联合国难民署已经派出一支由32人组成的应急小组前往墨西哥南部，该应急小组近期不会撤出该地区，这是为了确保移民都能得到有关收容场所、法律支持和人道主义援助的正确信息。
哈克称，古特雷斯认为在处理该问题时，应该依照国际法，同时也要尊重有关国家管辖其边境的权利，并且应通过各国共同合作来解决这一问题。
古特雷斯定于23日在华盛顿和美国国务卿蓬佩奥进行会晤，蓬佩奥上周五出访墨西哥就是为了解决这一移民问题。
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