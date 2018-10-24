法学生持假枪威胁老师引众怒 “中学禁用手机”呼声再起

外媒称，在一名上课迟到的十几岁男生用仿真枪胁迫记了他缺勤的女老师之后，以总统马克龙为首的法国各界人士21日晚上异口同声地表达了愤慨。
据英国《泰晤士报》网站10月22日报道，当时这名16岁男孩用枪指着老师的脑袋，命令她“把我记成出勤”。一名同学把当时的情景拍成视频并上传到了社交媒体。事后，该生在其父亲陪同下向警方投案并被逮捕。他于21日被控犯有严重暴力罪。
视频显示，巴黎郊区克雷泰伊区爱德华·布朗利公立中学的这位老师冷静地照着那个学生的指令做了，而另一名学生则抬手竖起两根手指做出了法国版本的胜利手势。
报道称，虽然警方随后披露所用武器是一把仿真枪，但这段视频引发了一场政治风暴，人们纷纷认为这凸显了学校纪律的败坏，以及整个社会法律和秩序的崩塌。
马克龙说，他已经命令教育部长让-米歇尔·布朗凯和其他负责国内事务的部长们“采取一切必要措施”保证不再发生针对老师的暴力事件。
另据法新社10月21报道，在《巴黎人报》近日的一篇访谈中，法国国民教育部长让-米歇尔·布朗凯“鼓励”中学禁用手机。
此前，一段在社交网络热传的视频显示克雷泰伊的一名学生正用仿真枪对准他的老师。布朗凯表示：“我们的法律开启了中学可以禁止手机的可能，这在以前是行不通的。我因此强烈鼓励遭遇不正常情况的中学能运用这一新的法律。”
教育部长指出，得益于2018年8月3日通过的法律，发生在克雷泰伊一所中学的事件“显示了我们在校园系统化禁用手机的合理性”。
报道称，这名学生将面临少年法庭法官的审判。克雷泰伊检察院同时指出，对该视频的拍摄和上传者的追查还在继续。
教育部长称：“今天，社交网络加剧了对电视或互联网上一些事物的模仿尝试。它也在鼓励那些自以为聪明的学生们以传播为目的策划组织一些行为。我们必须对此打击。”
报道称，21日，布朗凯和刚刚就任内政部长的克里斯托夫·卡斯塔内宣布召开一场为打击针对教师暴力而制定“有雄心的行动计划”的“战略委员会”会议。在一份共同公报中，两位部长谴责教师遭受的“威胁和凌辱”，同样也谴责视频的发布行为。视频中教师的面孔未做模糊化处理。
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