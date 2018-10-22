欧盟与新加坡签署自由贸易协议 敦促中国扩大开放

欧盟周五在与亚洲领导人举行的峰会期间，同新加坡签署了自由贸易协议，并向中国施压，促其允许外国扩大投资，但在国家补贴问题上遭到中国一如既往的反对。
两年一次的亚欧会议期间，法国、英国、德国、意大利和欧盟执委会都与中国国务院总理李克强进行了非公开会谈，希望中国扩大欧盟企业的准入。此次参会国家总计占全球经济产出的65%。
在被问及中国的贸易做法时，奥地利总理库尔茨(Sebastian Kurz)在峰会后对记者表示，欧洲预计规则将得到支持，并希望改革世界贸易组织(WTO)。
“当我们发现保护主义时，我们给予反对。自由贸易必须在规则基础上公平、公正地进行，”他说。
英国政府声明称，李克强向英国首相特雷莎·梅表示，他期待双边关系进入“钻石时代”。
走红毯时，李克强位居出席峰会的欧亚领导人前列，合影时与默克尔和峰会主席图斯克(Donald Tusk)一起站在前排中间，这彰显了中国的超大影响力。图斯克是欧洲理事会主席。
**国家控制减少还是增多？**
多年来中国一直承诺放松对外商投资的限制，但西方国家表示变化不大，而且许多人担心中国正在加强国家控制。
据荣鼎谘询(Rhodium Group)的一份报告，除了房地产外，中国在所有领域对外商投资的限制都超过了欧盟。
一位法国官员表示，法国总统马克龙与李克强在周四晚间举行了会谈，希望能改善中国家禽、乳制品、药品、服务和金融服务领域的准入情况。
不过目前尚未有取得突破的迹象。“作出过一些姿态，但现在必须更进一步，”这位官员指出。
中国在遭遇美国总统特朗普决定向数千亿美元中国商品加征关税的问题上，看起来的确得到了其他国家的一些同情。
俄罗斯总理梅德韦杰夫正式访问布鲁塞尔时对欧盟官员称，“参加协商的一些国家领导人经历过贸易战全面爆发的威胁。这很可能是目前所发生的最糟糕的事情。”这是自2014年吞并克里米亚以来，俄罗斯领导人对布鲁塞尔的首次正式出访。
最终版本的峰会公报中并没有像欧盟官员原本希望的那样，呼吁停止政府贸易扭曲行为。
公报中承诺将“在公平的基础上开展自由和开放的贸易”，并反对“所有形式的保护主义”，间接指的是特朗普向中国商品加征进口关税一事。
路透看到的稍早版本中曾经呼吁“去除不合理的政府市场扭曲措施”。
**中国被控补贴国企**
欧盟和美国指控中国透过国内银行直接提供国营企业融资，协助这些企业主导全球市场，违反世界贸易组织(WTO)的规定。中国为WTO成员国之一。
在峰会周五结束后，欧盟和新加坡总理李显龙签署了自由贸易协议。
该项协议历时八年才达成。相关磋商在2014年时结束，但在对其他贸易协议的抗议升温之际--比如计划与美国签订协议，及与加拿大已达成的协议，该项协议被送交至欧洲法院核批。
新加坡和欧盟执委会希望这项协议能在明年生效，目前协议仍需欧洲议会的支持。
这将是欧盟与东南亚国家联盟(ASEAN)成员国第一个签订的自贸协议，而欧盟也计划与日本签订规模更大的自贸协议。
欧盟与东盟的谈判在2009年搁置后，仍有意与其达成协议。目前欧盟同意与越南签订贸易协议，与印尼正进行磋商，且已与其他三个东盟成员国举行过会谈。（路透社）
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