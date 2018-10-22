日本减震装置厂商数据造假 台湾成违规产品唯一“外销点”

台媒称，日本减震装置大厂KYB惊爆抗震数据造假，而且坦承把未符合日本标准的设备卖到台湾地区，且是唯一外销地点。台“营建署”表示，22日将发函至台湾地区各县市的相关部门，针对辖区内建筑物有采用KYB相关减震装置的案件进行全面清查，并请原来设计的结构技师确认安全性，如确认原设计受到造假数据影响形成瑕疵，将要求提出解决方案进一步补救。
据台湾联合新闻网10月22日报道，台“营建署”建管组长高文婷表示，KYB制震器数据造假对建筑物有何影响，必须视数据造假的程度，以及造假的位置。
根据日本媒体报道，日本建筑法规规定，减震器设计偏差的基准值必须在正负15%以内，但KYB出货的产品中，传出有些偏离基准值高达20%，甚至高达30-40%，到底情况如何，目前尚未明确，对建筑影响性也难以评估。
报道称，台湾地区建筑商为提升民众信心、增加销售，许多建筑会加装减震装置，包括加装减震壁、隔置装置等。原本以新日铁、奥伊莱斯（OILES）最热门，KYB减震器因运用在日本晴空塔，近年也吸引许多建筑商引进运用在建筑上，并以此作广告文案的亮点。
高文婷表示，由于现行法规，并没有针对建筑采用减震装置要求申报，因此台湾地区到底有多少建筑物使用KYB减震器不得而知。根据KYB公司对外说明，主要运用在住宅大楼，是否也有公共建筑，台“营建署”会要求一并清查。
报道称，在KYB坦承数据造假后，KYB的台湾代理商强固企业在公司网站发布公开声明稿表示，台湾在历经“台南大地震”后，KYB在台南地区销售突破千组。强调此事件是KYB原厂生产人员为求方便，节省拆解、重新组装，和再次性能测验，在日本有检测数据违规事实，但在台湾地区销售的减震器产品，并无数据违规的情况。
强固表示，KYB原厂同意针对台湾地区的建筑案例，提供书面资料，载明建筑名称、减震设备数量与设备编号，来证明建筑物所使用的减震器，并无数据修改行为，除了原厂15年保固，强固也另外再提供15年，合计30年保固。
台“营建署”表示，有关此次数据造假事件，其造假详情究竟为何，将在取得相关资料后，进一步邀请专家学者进行研判，以确认对台湾地区建筑物耐震强度的影响程度。
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