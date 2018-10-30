因交通堵塞没赶上失事客机 印尼男子“捡回一命”

据法新社报道，印尼一位名叫苏堤万的男子，29日因雅加达的交通问题，抵达机场时间太晚，没搭上狮子航空（Lion Air）JT610航班，结果这架班机起飞不久后坠入大海，雅加达的堵车“救”了他的命。
苏堤万（Sony Setiawan）是一名印尼财政部官员，他原定搭乘这架不幸坠机的JT610航班。他与20名同事每周都搭乘这架班机。
29日早晨，苏堤万的几个朋友奋力克服雅加达的日常交通堵塞问题，赶上了这架航班，但苏堤万却被困在公路上长达好几个小时。
“我通常都搭JT610班机，我的朋友和我总是搭这班飞机”，苏堤万告诉媒体，“我不知道为什么收费公路的交通状况这么糟。我一般都是凌晨3点抵达雅加达，但我今天上午6点20分才抵达机场，因此错过班机。”这架班机在当地早上6点35分左右坠入海中，交通堵塞因此“救”了苏堤万的性命。
苏堤万表示，尽管觉得感恩，但同时知道有许多人不像他这么幸运，其中包括他的同事，这让他十分难过。
他说：“我刚得知（坠机消息）时痛哭失声。我知道我的朋友在飞机上。”
苏堤万表示，他设法赶上第2班飞往邦加槟港（Pangkal Pinang）的班机，当他平安降落时，才得知JT610坠机的消息。
29日，一架隶属于印尼狮航集团（LION AIR）的波音客机坠毁。飞机航班号为JT610。这架客机当天早上6时20分从雅加达起飞，前往邦加槟港，但在起飞13分钟后与地面失去联系，随后坠毁在爪哇岛北部海域。机上189人全部遇难，其中乘客181人，包括3名儿童，此外还有8名机组人员，乘客中包含来自印尼财政部、环境和能源部等部门的数十名官员。
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