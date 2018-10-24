贸易战的最新受害者：中国被宠溺的猫狗

任女士从未预料到美中贸易战会影响到“达达”。“达达”是任女士钟爱的一只金毛犬。为了让它吃到最好的食品，她不惜重金购买一种叫“卡比”的美国进口宠物食品。任女士经常亲自品尝狗粮，确保狗粮没有变质，因为她认为中国的宠物食品有时会如此。现在，在一场涉及两国之间价值数千亿美元商品的贸易战中，“卡比”和其他美国品牌的产品已经受到附带伤害。
宠物食品行业的专家说，为了报复美国，中国官员自5月以来一直在海关拖延清关。7月份的新关税也使得进口宠物食品变得更加昂贵。今年6月，急于购买存货的任女士买了200磅（约合91公斤）的“卡比”狗粮。
她说：“我曾经被噩梦惊醒，担心再也买不到‘卡比’了。”任女士并不是唯一行动起来的中国宠物主人。广州居民陈先生一直在为他的橘猫“费拉”囤货，以防它吃的美国品牌猫粮成为下一个目标。
他说：“这是我第一次意识到贸易战深深地影响到了我的生活和我的猫。”像陈先生这样挑剔的宠物主人在中国只是少数，但随着贸易战的加深，他们的痛苦可能预示着更大范围的摩擦。
中国的报复性关税使进口的大豆和肉类变得更贵，而中国的许多食品都依赖进口。如果旷日持久的贸易战导致价格上涨，中国的态度可能会变得强硬，但也可能会给北京带来压力，作出让步或屈服。在贸易战中，宠物食品似乎不大可能成为目标，但这件事表明，中国官员如果想要回击特朗普总统就必须变得多么富有创意。
中国的进口额不足以匹配华盛顿对2500亿美元的中国商品加征的关税。于是北京采取了一系列非常规举措，比如阻止企业收购以及在中国的码头让进口汽车深陷行政手续等。
在中国，宠物已经成为大生意。高涨的房价和其他成本使得许多城市居民的生育成本高得离谱。许多人选择买宠物来养。中信建投证券的数据显示，自2010年以来，中国的宠物开支猛增了8倍多，达到每年250亿美元左右，这些开支主要是花在猫狗身上。
这个市场仍在增长。中国的人口是美国的4倍，但家庭宠物的数量约为美国的一半，有5100万只狗和4100万只猫。许多人根本不信任中国的宠物食品。
在一个连婴儿配方奶粉和儿童疫苗都存在质量问题的国家里，宠物主人往往认为进口产品更安全。行业官员说，自5月份以来，从美国进口宠物食品变得更加困难，而贸易战是罪魁祸首。中国购物平台E宠商城9月中旬说，进口管制正在收紧，官员们正在开展更多的检查。该公司说：“很遗憾，我们的宠物食品行业也受到了这场贸易风暴的影响。”
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