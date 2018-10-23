遇害沙特记者部分尸体被找到 土官员：在一口井里

沙特记者卡舒吉遇害案引发全球关注。据新华英文网、俄罗斯卫星网报道，土耳其爱国党领袖表示，在位于沙特驻伊斯坦布尔总领事馆官邸的一口井内找到沙特记者卡舒吉的部分尸体。





另据英国《镜报》报道，卡舒吉的部分尸体在沙特驻伊斯坦布尔领事馆附近被发现。土耳其爱国党领导人多古 · 佩林切克（ Dogu Perincek ）称，在领事馆的一口井里发现了卡舒吉的尸体残骸。

土耳其官方暂未对这一说法做出回应。

据海外网早前报道，沙特记者卡舒吉长期为美国《华盛顿邮报》等多家媒体供稿， 10 月 2 日，卡舒吉进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆领取结婚相关资料，此后被曝失踪，再无消息。外媒报道称，卡舒吉因 “ 审讯不当 ” 死亡，且已被肢解，外界也将矛头指向沙特安全小组。

面对相关指控，沙特内政部长近日曾回应称，有关沙特领导人下令暗杀卡舒吉的说法是 “ 谎言和毫无根据的指控 ” ，沙特并不知道记者的下落，并且和其他人一样想要找到他。

沙特记者失踪案至今扑朔迷离，也让沙特、土耳其及西方国家陷入外交风波。近日，各方都呼吁早日查明案件真相。卡舒吉失踪后各方调查随即展开，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其将于

23

日公布土耳其方面的调查结果。

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