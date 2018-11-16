中国五星酒店被揭脏浴巾抹杯 10家酒店道歉 上海旅游局：将严处

微博大V“花总丢了金箍棒”前晚揭中国多家五星级酒店卫生乱象，他通过隐蔽拍摄，显示酒店服务员用同一块脏抹布、客人用过的脏浴巾等清洁浴室和马桶，有服务员还将浴巾与马桶刷堆放在一起，甚至用洗发液洗杯。 短片在网上引起轰动。 不少网友留言表示惊讶、失望和恶心。 被点名其中10家酒店道歉，另外4家则称正在调查，相关监督部门指会对证据确凿的酒店严处。
每晚价格最贵5000
“花总丢了金箍棒”是微博中拥有超过32万粉丝的微博大V，他拍摄的相关短片长约11分钟，涉及北京、上海、南京、福州、南昌等多个城市共14间颇具名气的五星级连锁酒店。 在短片开头，他称自己“可能是中国住酒店最多的人，入住147间五星级酒店和精品设计酒店，超过2000个夜晚”。 他利用暗藏的隐蔽镜头，一共暗访了30多家五星级酒店，大多数酒店房间的价格为每晚1000至2000元（人民币，下同），有的每晚达5000元。 而短片曝光的仅仅是“拍摄效果相对清晰、比较有代表性”的14家，事实上酒店卫生乱象的"波及面将近100%"。
在短片中，没有专用清洁布、一布多用等都是涉事酒店普遍存在的现象。 多家酒店服务员用客人浴巾擦拭水杯、马桶、地板、窗台等，有服务员还将浴巾与马桶刷堆放在一起。 其中一间酒店的服务员以洗发液洗咖啡杯、又从垃圾桶拾出即弃杯盖重用、在洗手盆洗垃圾桶等。
利用隐蔽镜头酒店100%中招
澎湃新闻报道指，短片中涉及的14家顶级酒店中，至昨晚已有10家酒店通过官方微博等形式向公众道歉并承诺整改。 不过还有上海宝格丽酒店、北京颐和安缦酒店、北京王府半岛酒店和上海璞丽酒店4家酒店尚未作出回应。 被曝光的福州香格里拉酒店回应称，相关情况”确实存在“，并向公众道歉，将及时加强对员工的培训，重申流程管理。
上海市旅游局回应称正核实调查，对证据确凿的涉事酒店，将协调各执法部门予以严处；同时将向国家星级评定部门建议，及时修补相关评定标准，从源头防止此类事件的发生。 上海市卫生健康委员会监督所亦已联系涉事酒店所在的卫生监督部门，进一步核查酒店卫生情况。 北京市卫生计生监督所亦在15日联同多个部门前往被曝光的酒店现场进行监督检查与采样检测。
南方都市报引述“花总”表示，因去年在南京入住一家酒店时，发现清洁大姐用浴巾抹杯。 “那条浴巾我才刚擦完脚，当时心里便有阴影。”他于是决定偷拍，希望看看这是个别情况还是普遍情况，今年又买了一款隐蔽摄像头拍摄，并挑选了3000元以上的酒店入住，但发现全部酒店都“中招"。
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