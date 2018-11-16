中国给美书面回应曝光 涵盖142项并提一强硬要求

近日有媒体报道称，中国向美国提交了书面文件回应了有关贸易谈判的疑问。西媒11月15日曝光了此份文件的相关内容，据称美国方面正在研究该份文件。
美国官员周四 （11月15日）证实中国周一 （11月12日）晚间回应了美国先前针对贸易协商列出的需求。然而，他强调中方的回应恐怕难以使中美贸易谈判有突破性进展。
路透社11月15日报道称，中国针对贸易协商提出142项回应，主要分成三大类: 中国愿意协商的需求、中国正在解决的问题及中国不愿协商的需求。
报道称，有消息指出中方回应主要重述习近平最近的演说内容，要求美国移除对多项商品征的关税。然而该官员也透露双方目前不在同一个基准点上针对贸易谈判进行对话。
报道指出，美国正在研究这142项回应，但目前很难判定中国的回应是否能防止美国在2019年初提高对中国商品所征的关税。
彭博社15日援引一名消息人士的话说，这些文件上的条款很多都是重新列出北京以前做出的调整，例如在特定行业提高外资比例，而且这些文件并未涵盖改变工业政策例如“中国制造2025”计划上的承诺。
路透社在15日引述三名美国政府消息人士透露称，中国已向华盛顿就后者提出的多领域贸易改革问题，提交了书面版的让步清单。美方消息人士称，尽管其内容缺乏新意与中方近来的论调并无重大突破，但中方此举被认为是促进两国代表继续贸易谈判的关键起点。（多维新闻）
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