法国10万人再上街反政府‧香榭丽舍大道变战场

巴黎讯，法国上周六爆发的新一轮反政府示威，抗议提高柴油及汽油税，全国有10万人上街，巴黎有8000人。知名观光景点香榭丽舍大道变成街头战场，示威者设路障及烧杂物，防暴警员发射水炮及催泪弹还击。
5000名示威者在香榭丽舍大道聚集，他们身穿黄色反光背心，向防暴警员丢杂物，阻止他们推进。也有示威者在大道中央以交通灯、街道标语设路障（，警员以水炮及催泪弹清场，双方爆发肢体冲突。当地媒体形容，混乱场面如同1968年全国骚乱的翻版。
内政部及警方表示，共有130人被捕，其中42人在巴黎落网，另有24人受伤，其中包括5名警员。被示威者要求下台的马克龙推文批评部分示威者使用暴力，形容他们可耻、国家绝不容忍他们的行为，他同时感谢警员执法。
也有示威者否认上街是为了袭击警员，强调他们和平示威，只想政府聆听民意，并谴责暴力行为及批评警方使用过度武力。
除了巴黎，包括里昂和波尔多多个城市也有示威行动，大多和平无发生冲突。当局表示，今次只有10万人参加，远低于上周末的28万人。
法国政府拟于明年元旦起调涨汽油税及柴油税，增加国库收入的一部分将用于挹注发展再生能源等能源过渡措施。
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