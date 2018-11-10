习近平称美国应尊重中方按照自己选择的道路发展的权利和合理权益

路透北京11月8日 - 中国国家主席习近平周四称，中美双方对彼此的战略意图要有准确的判断；美方也应尊重中方按照自己选择的道路发展的权利和合理权益，同中方相向而行，共同维护中美关系的健康稳定发展。
新华社报导援引习近平在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格时指出，中国坚持走和平发展道路，仍然致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，愿同美方在平等互利基础上，本着互谅互让的精神，通过友好协商妥善解决两国关系发展中出现的问题。
“一段时间以来，美国国内涉华消极声音增多，值得关注。”习近平指出，40多年来中美关系历经风雨和坎坷，但总体保持稳定前行。当今世界正面临百年未有之大变局，国际社会普遍期待着中美关系继续沿着正确的方向向前发展。
基辛格则表示，当前形势下，美中合作对世界和平与繁荣至关重要。发展美中关系需要战略思维和远见，美中双方要更好地相互理解，加强战略沟通，不断扩大共同利益，妥善管控分歧，向世人表明美中共同利益远远大于分歧。
中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周三在白宫会见美国总统国家安全事务助理博尔顿时表示，中美经贸关系的本质是互利共赢的，双方要通过平等互利的谈判共同寻找妥善解决办法。
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