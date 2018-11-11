李显龙暗示新加坡明年大选

新加坡讯，路透社报道说，新加坡总理李显龙今天暗示，新加坡可能明年举行大选。
新加坡独立以后，李显龙的人民行动党已经在新加坡执政超过50年，以绝对多数赢得了所有大选，没有面对真正的挑战，路透社说。
不过，人民行动党也一直在试图解决选民的不满，该党誓言减少财富悬殊，改善社会流动性。行动党也在推进领导层更替，选择李显龙的接班人。
路透社引述李显龙今天在大会上说：“这可能是下届大选前最后一次党的大会。”
他说，新中委将带领行动党为大选前最后一段路备战，准备将我们的记录放在选民面前。
今天，行动党常年大会选举了新的执委，一些高层年轻内阁部长进入执委，他们被称为第四代领袖，李显龙的接班人也在其中。
七名高级部长，包括两名现任副总理，从执委退下。
新加坡中央银行已经警告，中国美国之间的贸易战加剧，会损害新加坡的经济。
新加坡开国总理李光耀的长子李显龙已经明确表示，将在未来两年交棒，但目前尚未明确哪一位年轻部长是其接班人。
李显龙告诉党大会：“行动党必须令人信服地赢得下届大选。我们在政治和政策中采取务实和中立的态度，我们正在设立一个明确的方向，这个方向为广大新加坡人所支持，他们希望看到多年的稳定和进步。”
行动党最差的选举成绩单是2011年，当时有40%的选民未投票给行动党，其中部分原因是不满公共服务越来越紧张，路透社说。
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