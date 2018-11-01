朝韩军队11月1日起停止敌对行动

韩国国防部 31 日表示，韩朝军队将从 11 月 1 日零时起，停止双方在地面、海上、空中的一切敌对行动。





国防部表示将严格落实《 < 板门店宣言 > 军事领域履行协议》，停止在军事分界线一带的炮兵射击训练、团级以上野外机动演习，划设不同机型禁飞区，停止在东部和西部海域缓冲区进行火炮射击、海上机动训练。





国防部介绍，韩军为此对距离军事分界线不到 5 公里的炮兵射击训练场、团级部队以上野外机动演习计划及考评办法进行了调整，封闭东西部海域缓冲区舰炮和海岸炮的炮口以及延坪岛、白翎岛的海岸炮阵地。国防部还发出 “ 给飞行员通知 ” ，向国内外通告禁飞区，并调整韩美空军训练空域。





国防部表示，联合国军司令部在多个场合表明支持《 < 板门店宣言 > 军事领域履行协议》所规定的停止敌对行动措施的立场。韩军将同联合国军司令部、驻韩美军保持密切合作，为认真落实军事协议而努力。





国防部表示，在第 10 次韩朝将军级军事会谈上朝方也正式表明，自 11 月 1 日零时起彻底落实和遵守军事协议中的停止敌对行为措施。最近朝鲜封闭西部海域海岸火炮阵地，由此判断朝鲜将积极落实军事协议的停止敌对行为措施。





国防部指出，韩军将在

11

月

1

日后检查朝鲜在军事分界线一带训练动向、是否落实在东部和西部海域缓冲区相关协议、是否遵守禁飞区协议等。

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