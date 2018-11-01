朝核试验场准备接待外国访问团





韩国国家情报院 31 日表示，朝鲜正在准备接待参观丰溪里核试验场的外国访问团。





美国国务卿蓬佩奥第四次访朝时，朝美曾就安排外国访问团参观丰溪里达成协议。





据韩国议员透露，国家情报院当天接受国会国政监察时表示，作为无核化的前期措施，朝鲜关闭了丰溪里核试验场，拆除了东仓里导弹发射台和发动机试验场的部分设施，韩方还发现朝方有准备接待外国参观团的迹象。目前，国家情报院正在密切注视宁边核设施等朝鲜核与导弹设施，并未发现异常迹象。





【俄罗斯卫星通讯社莫斯科 10 月 31 日电】据韩联社报道，韩国共同民主党代表金敏基 31 日在媒体吹风会上表示，国家情报院在国会对国家机构进行国政监察时称，朝鲜已经开始为外国检查员访问丰溪里核试验场作准备。





金敏基称： “ 在半岛无核化进程框架内，朝鲜自愿关闭了丰溪里核试验场和拆除东仓里导弹发射台和发动机试验场，并正为接待外国检查组的访问进行筹备工作。 ”





此前有媒体报道，在美国国务卿蓬佩奥访问朝鲜期间，朝鲜领导人金正恩同意国际专家核实丰溪里核试验场已被关闭的事实。





韩国总统文在寅于 9 月 18 日至 20 日访问平壤，这是朝鲜领导人金正恩与韩国总统文在寅于 2018 年举行的第三次会晤。双方签署了《 9 月平壤共同宣言》，韩国国防部长官宋永武和朝鲜人民武力相努光铁签署了《 < 板门店宣言 > 军事领域履行协议》。





朝鲜于 5 月 24 日对丰溪里核试验场进行爆破，摧毁了地面观测站、警备部队营房和附属设施。





【韩联社首尔 10 月 31 日电】美国国务院和韩国外交部消息人士目前透露，韩美商定筹建联合工作组，就两国涉朝决议执行情况和对韩朝经济合作项目给予制裁豁免等事宜进行磋商。





美国国务院 30 日表示，朝鲜政策特别代表斯蒂芬 · 比根于本月 28 日至 30 日访韩，并同韩国政府相关人士商定组建韩美联合工作组事宜。对此，韩国外交部消息人士 31 日补充道，工作组将由韩国外交部半岛和平交涉本部长李度勋和比根牵头，韩国外交部、美国国务院以及两国大使馆人员也将参与其中。





据分析，该工作组将有助于双方在对朝政策方面保持更加紧密的合作。目前，韩方希望推动《 9 月平壤共同宣言》落实的韩朝经济合作项目能被豁免制裁，但美方通过各种渠道表现出消极态度。在此情况下，韩美有必要成立联合工作组，就相关事宜进行实时沟通。





另有分析认为，美国可能希望通过该工作组随时掌握韩朝协商情况，发挥牵制韩国的作用。韩国峨山政策研究院研究员申范澈表示，韩国正在计划推进各种韩朝合作项目，而美方似乎希望通过工作组率先掌握相关项目进展，防止其违反国际涉朝决议。

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