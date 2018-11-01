欧元区经济增速降至四年最低 欧洲央行结束“量宽”计划面临压力

今天公布的官方数据显示，欧元区 19 国三季度的经济增长减缓至四年多来的最低水平，这一动向可能会引发对全球贸易保护主义抬头所造成影响的不安。





欧盟统计局说，三季度欧元区经济仅环比增长 0.2% ，为上季度增速和市场预期的 0.4% 的一半。





这一季度经济表现是 2014 年二季度以来最糟糕的，当时的经济增长率也只有 0.2% ，阻碍因素是欧元区各国，尤其是希腊的债务问题。





与去年同期相比，欧元区国内生产总值（ GDP ）增长了 1.7% ，低于上季度的 2.2% 。





欧盟统计局没有详细说明经济增长为何大幅减缓，具体细节将在 11 月中旬的最新预估中发布。





但这些数据可能会让人们愈发担忧世界各地：尤其是美国和中国之间的贸易紧张气氛正在对全球贸易产生破坏性影响。





欧元区的增长在很大程度上依赖出口，尤其是德国的出口。





消息传出后，欧元汇率略微下跌至 1 欧元兑 1.1355 美元，交易员们并不看好欧洲央行在短期内开始考虑加息的预期，特别是如果通胀仍然温和的话。欧盟统计局的通胀数据于 31 日公布。





【英国《金融时报》网站 10 月 30 日报道】题：欧洲央行的退出策略因四年来最疲弱的增长而蒙上阴影欧元区经济正在以四年多来最慢的速度增长，使欧洲央行在重新评估该地区经济是否足以应对结束欧盟经济刺激措施的计划上面临更大压力。





欧盟今天表示，欧元区三季度的增长仅为 0.2% ，低于 0.4% 的预期。而三季度 GDP 的年化增长率仅为 1.7% ，低于预期的 1.8% 的增速。





欧元区第三大经济体意大利在第三季度的增长陷入停滞，而法国则从前两个季度的平均增速 0.2% 升至 0.4% 。





欧洲央行行长马里奥 · 德拉吉上周坚持称，欧元区经济增速下滑是因德国汽车制造商遵循欧盟新排放标准等临时性因素所致。这些还不足以让欧洲央行改变其在今年年底前结束净资产购买的计划。





但分析人士称，今天公布的数据很可能使欧洲央行在 12 月下调对欧元区增长的预测。





凯投国际宏观经济咨询公司的欧洲经济学家杰茜卡 · 海因兹表示： “ 我们预计欧洲央行将坚持今年结束资产购买的计划，但最近一系列疲弱数据表明，欧洲央行将强调，政策收紧取决于即将出炉的数据。 ”





2017 年欧元区经济增长了 2.4% ，是十年来增速最快的一年，欧洲央行曾认为，该单一货币联盟今年会复制这一数字。总部设在法兰克福的这一机构已将增长率下调至 2% 。





在今天公布令人失望的增长数字之前，鉴于市场动荡、罗马与布鲁塞尔之间日益紧张的关系、英国无协议脱欧的持续威胁以及全球贸易战愈演愈烈等迹象，包括采购经理人指数和德国 IFO 商业景气指数在内的软性指针已对德拉吉的看法产生了怀疑。





斯坦福大学胡佛研究所的高级研究员梅尔文

·

克劳斯说：

“

很难想象全球经济局势会否进一步恶化。

”

他补充说，欧洲央行所犯的最大错误将是在经济下行风险没有明显缓解的情况下结束量化宽松政策。

Twitter

sgnypost





