民主党掌控的美国众议院可能支持特朗普与中国打贸易战

路透华盛顿11月8日 - 贸易专家和美国国会议员称，由民主党占据多数席位的众议院可能会支持总统特朗普与中国打贸易战，甚至还可能会怂恿他这么做，但对于特朗普与美国盟友的贸易磋商，众议院可能会进行更加严格的审查。
特朗普已对价值2,500亿美元中国输美商品加征关税，以施压中国政府停止窃取知识产权和强制技术转让的做法，提升美国企业在中国的市场准入，并减少其对高科技行业的补贴计划。
一向受到工会组织支持的民主党基本支持这些举措，尤其期待这些举措在帮助美国工人方面取得成效。
“我认为特朗普有继续采取其激进方式的自主权。在对中国的立场方面，(民主党的)蓝色浪潮即便不比特朗普更加强硬，至少也是一样强硬，”彼得森国际经济研究所的资深研究员和贸易专家Gary Hufbauer说。
中国的报复作法是大量减少采购美国大豆，并对农产品征收自家关税，一些专家原认为这些作法在周二国会选举中可能冲击到农业州的共和党选情。在贸易战前，中国是美国大豆的最大买家。
但在大多数的竞争中，关税充其量是个较小的议题，甚至是北达科他州、印第安纳州和密苏里州等受创最严重的州也是如此。这些州的选民把票投给共和党参议员，让特朗普在参议院的势力更强。
位于华盛顿Strategic and International Studies的中国研究主管Scott Kennedy表示，关于中国政府在经济、南海军事活动及中国科技企业安全议题的介入愈来愈深，华府两党对此也益发担忧。
“特朗普总统对中国采取强硬路线，并未付出政治代价，”他表示。“我仍预期对中国方面的短期政治上和长期战略上的信号仍指向同一个方向”。
美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)支持特朗普最初对中国的关税举措，认为是为美国产品争取更公平贸易的“杠杆点”。佩洛希周三力争重返众议院议长宝座。
“对于中国明目张胆的不公平贸易政策，美国必须采取强有力、明智且具有战略性的行动，”佩洛希在3月时说道。
有些民主党人可能对特朗普针对中国商品和钢铝的关税措施感到不满，担心这会增加企业成本并提高价格。但他们也面临一个实际问题，那就是他们鲜有立法手段加以阻止，因为这些措施都是通过行政令实施，无需国会批准。
特朗普在过去一周已经暗示，他认为是可以同中国国家主席习近平达成协议的。特朗普和习近平将在11月底的20国集团(G20)首脑峰会的间隙会晤。
如果事情进展不顺利，特朗普则威胁要对余下价值约2,670亿美元从中国进口的商品加征关税。目前，美国对2,000亿美元中国商品征收10%关税，从2019年1月1日开始将提高至25%。
“众议院民主党人是国会中最具保护主义倾向的团体，”华盛顿美国企业研究院(AEI)研究中国问题的学者Derek Scissors称。如果特朗普达成的协议未能让中国的做法大有改变，“他们就会严厉抨击他”，他说道。
众议院筹款委员会的一名民主党助手对路透表示，料将成为该委员会新任主席的民主党众议员Richard Neal，将中国视为两党与历任政府都力争解决的“一大挑战”。筹款委员会侧重于税收与贸易议题的讨论。
中国似乎也没有过多幻想着期中选举结果会让特朗普政府暂缓攻势。
中国官媒环球时报在周三晚间的社论中表示，共和党失去众议院控制权“几乎不会对特朗普的对华政策产生直接影响。”
“中国人无需对美国政坛的变化抱什么幻想...中国做好自己的事情，这比什么都牢靠。”该报表示。
**加拿大、墨西哥是另外一回事**
不过，当问题牵涉到与盟国之间的贸易谈判，两党就不那么团结一致了，民主党可能会使修订的北美自由贸易协定(NAFTA)更难获得国会批准。
Neal和众议员Bill Pascrell承诺会召请特朗普的最高贸易官员们到国会听证，不仅要他们解释对中国的策略，也要求他们说明未来与欧盟、日本和英国的贸易磋商。Bill Pascrell料将成为众议院筹款委员会的贸易附属委员会主席。
“毫不迟疑，我会与这个政府的成员定期举行会议和公听会以保证透明性，并维护国会在制定贸易政策方面的宪制角色，”Pascrell说。
近期达成的NAFTA新协议料将在2019年春季递交国会审批。
Pascrell称，Neal将坚持确保修订协议中的劳工和环保新标准能够得到充分落实。劳工和环保组织曾批评这些条款力度不够。
分析师和游说人士称，如果民主党坚持这些调整不肯妥协，则可能迫使重新谈判。民主党在2007年曾迫使对美韩自由贸易协议最初版本进行类似的重新磋商，最终这一协议花了近三年时间才完成。
美国贸易代表莱特希泽办公室发言人Emily Davis称，考虑到美国工人和企业将获得的好处，该部门对国会将批准当前协议“非常有信心”。
“从一开始，莱特希泽就和参众两院的两党议员就该协议重新谈判问题进行密切合作，”Davis表示。
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