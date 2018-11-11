彭斯将启程访问亚洲 峰会演讲将再批中国

美国副总统彭斯今天将启程前往亚洲进行为期一个星期的访问，并在11月17号出席亚太经合组织（APEC）峰会时就美国的“印度-太平洋”战略发表重要演讲。
一名美国高级官员星期五就彭斯此次亚太之行的电话吹风会上透露，彭斯在巴布亚新几内亚峰会上的这篇演讲将“深入和全面”地阐述美国对地区安全构架以及战略前景的构想。
这名官员还说，预计彭斯在讲话中对中国提出强烈批评，并宣布美国政府将出资600亿美元，对印太地区各国提供经济援助，以抗衡中国的“一带一路”，加强美国在该地区的存在。
彭斯副总统在上个月的一次长篇演讲中对中国在政治、军事和经济等领域的一系列所作所为提出全面的尖锐批评，指出中国对外发放的高达数千亿美元贷款使有的国家陷入无法偿还债务陷阱，背上了“巨债外交”。对于美国的支援，美国高级官员星期五强调称，美国的援助并非政府行为，而是民间型的，将为印太地区民众带去繁荣。
美国国会上个月通过了一项被认为是与中国的一带一路战略直接抗衡的国际发展投资法案，该法案将海外私人投资公司与美国国际发展署的两个部门合并，设立一个规模更大的美国国际发展金融公司，并为之提供600亿美元资金，帮助全球贫困地区兴建基础设施和发展经济。
彭斯副总统在11日到18日长达8天的亚洲之行中将访问日本、新加坡、澳大利亚和巴布亚新几内亚。（美国之音）
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