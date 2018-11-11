中国将提案禁止域外国家在南海采油

日本经济新闻星期六援引知情人士提供的消息报道说，中国希望禁止南海周边国家以外的国家在该海域进行石油开发，以此限制美国在该海域的影响力。
中国早在今年八月时就在一份与东南亚国家的协商的行为准则中加入了这份提案。多个东南亚国家联盟的成员国表示了反对，认为这违反了国家海洋法。
不过也有一些包括柬埔寨和老挝在内的国家倾向于站在中国这一边。这份行为准则将在本月于新加坡举行的峰会上被提出并加以讨论。
包括中国，越南和菲律宾在内的国家都意开发南海蕴藏的资源。不过除了中国以外的国家都不自身具备必要的开发技术。
而中国则担忧美国会利用这一点与这些国家合作，从而扩大在这片海域的影响力。
一些观察人士认为，中国知道这一行为准则不会被其他东南亚国家接受，所以将利用行为准则被延期通过的时间里扩大自身在南海的力量。
国际法专家也表示，南海并没有明确的边界，要禁止其他国家的石油开发会很困难。
此外，中国还提议禁止海域以外的国家在该海域与东南亚国家联盟的成员国进行军事演习。包括新加坡在内的成员国也没有对此表示接受，这给完成协商带来了障碍。
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