沙特记者卡舒吉死前最后一句话曝光：我要窒息了

沙特记者卡舒吉（ Jamal Khashoggi ）遇害案，在国际社会引起轩然大波。土耳其媒体 11 日透露了卡舒吉遇害案相关录音的部分内容，卡舒吉死前的最后一句话也被曝光。

综合半岛电视台与塔斯尼姆通讯社等媒体报道，土耳其《沙巴日报》（ the Daily Sabah ）调查部门负责人纳齐夫 · 卡拉曼（ Nazif Karaman ） 10 日称，土耳其当局手握的录音显示，卡舒吉是被一个袋子勒住头部窒息而死的，这些录音记录了这位遇难记者生命中的最后时刻。

卡拉曼称，卡舒吉在生命的最后时刻曾乞求杀手不要杀害自己，他的最后一句话是 “ 我快窒息了，把这个袋子从我头上拿走，我患有幽闭恐惧症 ” 。整个行凶过程持续七分钟。

卡拉曼还援引土耳其情报官员提供的消息称，由 15 人组成的 “ 暗杀小组 ” 花了 15 分钟来肢解卡舒吉的尸体。为了防止他的血溅到地板上， “ 暗杀小组 ” 还在房间里把塑料袋摊开。事后，涉事沙特法医将被肢解的尸体放到 5 个大袋子里，并转移到沙特领事馆的一辆车上。





不过，关于卡舒吉的尸体究竟是怎样被处理的，目前众说纷纭。有土耳其媒体 10 日报道称，分析沙特领事馆下水道的样本后，土耳其调查人员发现有强酸的痕迹，因此调查人员相信卡舒吉被溶尸后，化为 “ 液体 ” 经下水道冲走。

卡拉曼也没有详细说明关于 “ 暗杀小组 ” 如何处理掉遗体的细节，但他表示， “ 暗杀小组 ” 为此专门带了一些工具和设备到土耳其。他还预告，《沙巴日报》将在未来一段时间内公布录音的详细信息。

11 月 10 日，土耳其总统埃尔多安宣布，土方已将卡舒吉遇害案相关录音交给沙特、美国、德国、法国和英国。

埃尔多安当天在发表电视讲话时说， “ 毫无疑问 ” ，沙特派往伊斯坦布尔的 15 人行动小组知道谁杀害了卡舒吉以及遗体的去向。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，于

10

月

2

日进入沙特驻伊斯坦布尔领事馆办理结婚相关手续后再也没有出来。沙特已承认卡舒吉死于

“

谋杀

”

。伊斯坦布尔首席检察官办公室上月底宣布，卡舒吉在沙特领事馆内遇害后遗体随即遭肢解。

Twitter

sgnypost





